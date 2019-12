Das in diesem Jahr veröffentlichte Call of Duty: Modern Warfare hat einen besonders erfolgreichen Start erwischt und erfreut sich größter Beliebtheit. Die Spieler lechzen dabei stets nach Nachschub - und solchen wird es in absehbarer Zeit in Bezug auf den Gunfight-Modus geben.

Mit "Gunfight" hat Infinity Ward einen rasanten und actionreichen neuen Modus in Call of Duty: Modern Warfare untergebracht. Dieser wird in schnellen Partien im Modus 2-vs-2 gezockt; es sind also stets vier Spieler in einer Partie erforderlich.

Shooter-Fans hingegen wünschen sich seit geraumer Zeit auch andere Spielvarianten, und die Entwickler haben die Wünsche erhört! Via Twitter wurde nun mal wieder die Frage nach einer 3-vs-3-Variante des Gunfight-Modus gestellt - und die Antwort dürft die Fan-Herzen sogar noch höher schlagen lassen:

@JoeCecot are you planning on adding 3v3 gunfight? Gunfight is so much fun 😁 Please add a 3v3 gunfight mode 🙏 — |\/|\/\/ Bassam Kotob |\/|\/\/ (@Kotob2015) 30. November 2019

Demnach wird es nicht nur tatsächlich mittelfristig eine 3-vs-3-Version des Modus geben, sondern auch eine abgespeckte 1-vs-1-Variante, die echte Duelle ermöglicht. Das bestätigte Co-Design Director of Multiplayer Joe Cecot. Allerdings ließ er leider noch offen, bis wann mit der Erweiterung um die neuen Spielvarianten zu rechnen sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden!