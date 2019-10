Langsam aber sicher wirft Call of Duty: Modern Warfare endgültig seine Schatten voraus, schließlich soll der Release noch in diesem Monat über die Bühne gehen. Da kommen neue Gerüchte über einen Battle-Royale-Modus doch gerade recht.

Call of Duty: Black Ops IIII verzichtete auf eine Solo-Kampagne und etablierte dafür einen Battle-Royale-Modus. Das neue Call of Duty: Modern Warfare wird indes wieder eine Kampagne zu bieten haben, dagegen ist ein Battle-Royale-Part bis dato nicht offiziell bestätigt. Schenkt man Dataminern und ihren neuen Erkenntnissen Glauben, dann wird es einen solchen aber definitiv noch geben.

In den Spieldateien der Beta von Call of Duty: Modern Warfare sollen nun nämlich allerhand Hinweise zu den verschiedenen Spielmodi gefunden worden sein, und zu diesen soll eben auch ein Battle-Royale-Modus zählen. Der Leak führt bis zu 40 Spielmodi für den Shooter an, wobei der besagte Battle-Royale-Part ganz unten in der Liste zu finden ist.

Wie VGSources berichtet, könnten einige Modi auch nur zu Testzwecken noch in den Beta-Dateien enthalten oder Überbleibsel aus dem Entwicklungsprozess sein. Als eine endgültige Bestätigung, dass es einen Battle-Royale-Modus geben wird, dürft ihr den Leak daher logischerweise noch nicht verstehen. Allerdings scheinen die Chancen gut zu stehen, dass es einen solchen geben wird.

Gerüchte um einen solchen Spielmodus in Modern Warfare schon reichlich, was in Anbetracht der Popularität des Genres nicht weiter verwunderlich ist. Noch im August gab es Spekulationen, dass es diesen Part zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 als eigenständige Fassung geben wird. Mit der Entwicklung des Battle-Royale-Modus soll Raven Software beauftragt worden sein, die quasi bei jedem Call of Duty in den vergangenen Jahren behilflich waren.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Wir halten euch bezüglich der weiteren Entwicklungen hinsichtlich des möglichen Battle-Royale-Modus natürlich auf dem Laufenden.