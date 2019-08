Call of Duty: Modern Warfare

Am heutigen Abend wird endlich der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare in einem mehrstündigen Stream ausführlich vorgestellt. Schon vorab gelangen jetzt neue Infos zum Titel ins Netz, unter anderem zur sogenannten Dark Edition des Titels.

Auch Call of Duty: Modern Warfare wird in diesem Jahr nicht nur als Standard Edition erscheinen, sondern bekommt dem Vernehmen nach eine exklusive Dark Edition spendiert. Diese muss zwar erst noch offiziell angekündigt werden, schon jetzt scheint im Netz allerdings klar zu sein, dass diese ein exklusives Extra beinhalten wird.

Schon kurz nach der Ankündigung war bei GameStop - trotz der fehlenden offiziellen Ankündigung - diese Dark Edition im Sortiment zu finden. Kostenpunkt: 200 US-Dollar. Das hat auch einen Grund, denn offensichtlich plant Activision wieder ein Paket, das neben dem Spiel zumindest auch ein echtes Nachtsichtgerät umfassen wird.

Journalist Leon Hurley hat von dem exklusiven Goodie bereits erste Fotos machen können und ins Netz gestellt. Die Bilder wurden dabei auf dem Event-Gelände aufgenommen, so dass mit einer offiziellen Vorstellung dieser Edition ebenfalls heute Abend gerechnet werden darf.

Schon bei Call of Duty: Modern Warfare 2 war ein Nachtsichtgerät als Extra in einer Sammlerausgabe enthalten, das neue Modell scheint aber deutlich besser und wertiger konstruiert zu sein.