Wer an der Beta des neuen Shooters Call of Duty: Modern Warfare teilnimmt, der kann sich für die Vollversion einen besonderen Bonus sichern. Wir verraten euch hier, worum es sich dabei handelt.

Es ist nichts Neues, dass Teilnehmer an Beta-Testphasen von den Entwicklern auch mit kleinen In-Game-Goodies für die Vollversion belohnt werden. Vor allen Dingen auch Call of Duty hat von dieser Vorgehensweise in der Vergangenheit schon Gebrauch gemacht - und auch das neue Call of Duty: Modern Warfare wird insoweit keine Ausnahme bilden.

Allerdings geht Infinity Ward dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter. Beschränkten sich die Macher der Call-of-Duty-Spiele früher auf Embleme & Co. als Beta-Belohnung, spendiert Infinity Ward dieses Mal sogar einen Waffen-Blueprint: die Hammer Shotgun.

Blueprints sind im Grunde vorgefertigte Pläne für Waffen mit individuellem Look. Alle solchen Blueprints nutzen in Call of Duty: Modern Warfare - Stand jetzt - den gleichen Funktionsumfang wie die originalen, normalen Waffen, bekommen aber eben einen exklusiven Look spendiert.

Die als Bonus für Beta-Teilnehmer ausgerufene Hammer Shotgun entspricht insoweit der standardmäßigen .725 Shotgun, bekommt aber einen speziellen Schalldämpfer, eine Zielvorrichtung und einen speziellen visuellen Look spendiert. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst in der Beta-Testphase mindestens Level 10 erreichen, um euch anschließend die Hammer Shotgun in der späteren Vollversion zu sichern.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.