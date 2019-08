Zuletzt hat Infinity Ward den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare ausführlich vorgestellt, doch vom klassischen Kampagnen-Modus fehlen bislang handfeste Eindrücke und Details. Das soll sich nun bald ändern!

Zum Beginn des neuen Monats August hat Infinity Ward zusammen mit Activision den Mehrspieler-Part des ambitionierten Call of Duty: Modern Warfare ausführlich vorgestellt. Dabei verzichtet man dem Anschein nach auf einen Battle-Royale-Modus, bietet aber dennoch groß angelegte Schlachten mit hohen Spielerzahlen.

Nachdem man im vergangenen Jahr auf eine Kampagne verzichtete, soll eine solche in Call of Duty: Modern Warfare wieder zurückkehren. Zu diesem Part des Spiels haben sich die Entwickler bis dato aber noch nicht weitergehender geäußert oder Spielszenen präsentiert. Wer darauf wartet, wird dies nun offenbar nicht mehr lange tun müssen.

Coming up. Soon. — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) 3. August 2019

Neben wenigen Szenen im Reveal-Trailer wurden einige Missionen des Singleplayer des diesjährigen Call of Duty nur der Presse hinter verschlossenen Türen gezeigt, Spieler sollen jetzt aber bald ebenfalls mehr Infos und Eindrücke sammeln dürfen. Das legte nun Narrative Director Taylor Kurosaki auf eine entsprechende Rückfrage via Twitter nahe. Er versprach demnach, handfeste Szenen aus der Kampagne "schon bald kommen werden".

Auch Studio Art Director Joel Emslie legte über den Kurznachrichtendienst nach und bekräftigte, dass Singleplayer-Eindrücke "auf dem Weg" seien. Einen konkreten Termin nannten jedoch beide nicht.

It's on the way. Taylor is on point with that. — Joel Emslie (@ArtPeasant) 4. August 2019

Allerdings steht bekanntermaßen die gamescom 2019 vor der Tür und die Chance dürfte nicht so gering sein, dass sich beide auf das Event in Köln beziehen. Ihr werdet euch also aller Voraussicht nach nur noch wenige Wochen gedulden müssen, bis ihr Kampagnen-Szenen aus Call of Duty: Modern Warfare zu sehen bekommt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.