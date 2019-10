Die ersten Erhebungen aus Großbritannien lasen sich bereits gut für Activision. Jetzt hat der Publisher selbst bestätigt, dass das neue Call of Duty: Modern Warfare einen sehenswerten Verkaufsstart hingelegt hat.

Call of Duty: Modern Warfare ist in der ersten Verkaufswoche direkt zum erhofften Blockbuster und Kassenschlager für Activision avanciert. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung offiziell bestätigt, hat der neue Shooter schon in den ersten drei Tagen einen Umsatz von satten 600 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit ist der neue Teil der bislang erfolgreichste Call-of-Duty-Titel der aktuellen Konsolengeneration was die Verkaufszahlen betrifft.

Gleichzeitig avancierte das Spiel damit auch zum bislang erfolgreichsten Premium-Spiel des Jahres 2019; ob ein anderer Titel diese Marke noch wird knacken können, darf bezweifelt werden. Doch damit nicht genug der Rekorde!

Im PlayStation Network hat Call of Duty: Modern Warfare für einen neuen Rekord für die meisten digitalen Vorbestellungen überhaupt sowie die meisten digitalen Verkaufszahlen innerhalb der ersten drei Tage nach einem Release gesorgt. Gerade auf der PS4 erfreut sich der Titel also größter Beliebtheit.

Und auch auf dem PC hat der neue Teil den bislang besten Start eines Call of Duty aller Zeiten hingelegt. Via Battle.net konnten die Verkaufszahlen im Vergleich zum letztjährigen Black Ops 4 "erheblich gesteigert" werden. Kurzum: Activision dürfte mit dem neuen Titel auch in Anbetracht der Kritiken rundum zufrieden sein.