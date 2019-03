Call of Duty: Modern Warfare 2 wird wohl ein Remaster erhalten, dafür gibt es einen eindeutigen Hinweis. Allerdings wird dem Spiel etwas Wichtiges fehlen.

Nachdem Call of Duty: Modern Warfare bereits ein erfolgreiches Remaster bekommen hat, sieht es ganz so aus, als stünde die Fortsetzung ebenfalls direkt vor einer Frischzellenkur für die aktuelle Konsolengeneration. Die PEGI hat einen Titel mit dem Namen "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered" eingestuft. Allerdings nur für die PlayStation 4. Und bisher erwiesen sich derartige Eintragungen immer als sehr zuverlässige Hinweise auf einen baldigen Release.

Wie unschwer zu erkennen ist, scheint das Remaster aber nur die Kampagne von Modern Warfare 2 zu umfassen. Der Multiplayer wird also offenbar nicht in neuem Glanz erstrahlen. Eine offizielle Ankündigung seitens Activision hat es bislang noch nicht gegeben. Möglicherweise wird der Publisher ähnlich wie beim letzten Mal vorgehen und die Neuauflage als Bonus dem neuen Call of Duty beilegen. Eine Standalone-Version ist allerdings nicht auszuschließen.

Damit bestätigen sich Gerüchte, die bereits vor einem Jahr behaupteten, dass es ein Modern-Warfare-2-Remaster geben wird. Sogar damals war schon vom Fehlen des Multiplayers die Rede. Finanziell dürfte es sich für Activision sicherlich lohnen. Das zehn Jahre alte Original verkaufte sich über 22 Millionen Mal.