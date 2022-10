Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober. Das müsst ihr jetzt zur Story und den Vorbesteller-Boni wissen.

Call of Duty: Modern Warfare II ist die direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019. Darin muss das Sonderkommando 141 gegen eine neue und mächtige Bedrohung kämpfen. Die beliebten Charaktere Captain John Price, Sergeant Kyle „Gaz“ Garrick, Simon „Ghost“ Riley und John „Soap“ McTavish sind natürlich wieder mit dabei. Verstärkt wird die Einheit von Colonel Alejandro Vargas, einem unbestechlichen Operator und Mitglied der mexikanischen Spezialeinheiten.

Die weltumspannende Operation führt das Team unter anderem nach Europa, Asien und Amerika. Dort erwarten euch abwechslungsreiche und hochspannende Einsätze. Erlebt beispielsweise Küstenbelagerungen mit Unterwasserkämpfen, Sturmangriffe auf feindliche Befestigungen aus zehn Kilometern Höhe und Schleichmissionen am Tag und auch in der Nacht.

Technisch ist Call of Duty: Modern Warfare II der bisher fortschrittlichste Teil der Reihe. Das physikalisch basierte Materialsystem ermöglicht unter anderem hochmoderne Photogrammetrie, weltweite volumetrische Beleuchtung sowie eine 4K-Auflösung samt HDR. Hinzu kommt ein verbessertes KI-System: Sowohl Freunde als auch Feinde agieren taktisch, indem sie realistische Kampf- und Deckungstechniken anwenden.

Bestellt ihr das Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen Bundle vor, sichert ihr euch den Zugriff auf besondere Boni. So könnt ihr die komplette Kampagne bereits eine Woche vor dem offiziellen Release am 28. Oktober zocken. Auch habt ihr Zugriff auf die PS5- und die PS4-Version des Spiels. Ebenfalls dabei sind die Operator-Bundles Letztes Urteil und Khaled Al-Asad, die ihr sofort in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone nutzen könnt. Exklusiv für PlayStation-Vorbesteller ist das Oni-Operator-Paket für den Einsatz in Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Trailer zum Vorabzugang zur Kampagne Man kann bis zu einer Woche vor dem Release am 28.10.2022, die komplette Kampagne aus Call of Duty: Modern Warfare 2 spielen. Hier der passende Trailer dazu.

Holt ihr euch die Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition, erhaltet ihr noch mehr Extras. Genau wie beim Cross-Gen Bundle sind der Vorabzugriff auf die Kampagne, die PS5- und die PS4-Version des Spiels sowie die beiden Operator-Bundles Letztes Urteil und Khaled Al-Asad für Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone enthalten.

Zusätzlich bekommt ihr das Operator-Paket „Rotes Team 141“ mit Ghost, Soap, Farah und Price, zwölf Operator-Skins für den Charakter Ghost, zehn Waffenbaupläne und den Waffentresor FJX Cinder. PlayStation-Vorbesteller erhalten außerdem den Season 1 Battle Pass mit insgesamt 55 Stufensprüngen und das exklusive Oni-Operator-Paket für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0.

Ein weiterer Vorteil der Vorbestellung ist die Möglichkeit, das neue Call of Duty: Modern Warfare II vorab komplett herunterzuladen. Somit müsst ihr zum Release am 28. Oktober nicht auf die Installation warten, sondern könnt euch gleich in die Action stürzen.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober für die PlayStation, die Xbox und den PC. Hier könnt ihr das Spiel jetzt vorbestellen.