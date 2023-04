Lust auf ein neues Call of Duty? Könnt ihr haben, aber das gerade frisch angekündigte Spiel könnte eventuell nicht euren Erwartungen entsprechen.

Es ist mal wieder ein neues Call of Duty im Anrollen. Wenn ihr allerdings denkt, dass ihr den neuen Titel fleißig auf PCs und Konsolen zocken könnt, seid ihr auf dem Holzweg, denn es handelt sich tatsächlich um ein Brettspiel. Ohne Witz.

Call of Duty: The Boardgame ist tatsächlich eine offizielle Umsetzung des allseits beliebten Shooters und soll 2024 erscheinen, nachdem es noch in diesem Jahr eine Kickstarter-Phase durchläuft, was für Brettspiele und Tabletops durchaus nicht ungewöhnlich ist, auch wenn eine millionenschwere Marke dahinter steckt.

Das Call of Duty-Brettspiel wird "das gefeierte Call of Duty-Erlebnis auf den Tisch bringen", verspricht der Pressetext. "Die Spieler werden zu Elite-Operatoren und ziehen mit charakteristischen Waffen und einzigartigen Kampffähigkeiten in die Schlacht. Mit einer aufregenden Reihe von ikonischen Karten, einer Vielzahl von intensiven Spielmodi und teambasierten Zielen werden die Spieler ihre Feinde mit dem intuitiven Aktionssystem des Spiels wegpusten."



Entwickelt wird Call of Duty: The Board Game von Arcane Wonders, die bereits eine lange Liste von Brettspielen und Tabletops im Portfolio haben. Das Spiel soll in der Ära des 2019er Modern Warfare spielen und als Basisspiel für zwei Spieler, sowie mit mehreren Sets für vier Spieler ausgelegt sein. Für die Zukunft sind zudem Erweiterungssets mit neuen Waffen, Operators, Maps und mehr geplant, auch kooperative Kampagnen sind eine Option.

Interessant wird auf jeden Fall, wie Arcane Wonders die CoD-Action auf den Tisch bringen will. Eine erste Erklärung lieferte Game Designer Bryan Pope gegenüber den Kollegen von Polygon: "Natürlich werden wir noch mehr enthüllen, wenn wir uns der Markteinführung nähern, aber wir haben wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel die Immersion eines First-Person-Shooters einfängt", so Pope. "Die Spieler planen ihre Züge gleichzeitig im Geheimen und führen sie dann gleichzeitig auf der Karte aus. Die Sichtlinie lässt sich leicht durch farbige Linien auf der Karte bestimmen, und wenn man den Gegner im Blick hat, kommt es zum Kampf. Es geht darum, den Gegner zu überlisten und auszumanövrieren, um sich in die bestmögliche Position zu bringen, um einen Kampf zu gewinnen."