Zuletzt nahm das Thema Call of Duty: Mobile ja zunehmend Fahrt auf, wobei bislang vor allen Dingen Infos zum klassischen Multiplayer-Modus bestätigt wurden. Jetzt ließ Activision aber auch handfeste Details zum Battle-Royale-Part folgen.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Activision erste Infos zu Call of Duty: Mobile für iOS und Android, fokussierte sich aber auf den Multiplayer-Modus. Zu den ebenfalls enthaltenen Zombies- und Battle-Royale-Modi hielt man sich zunächst bedeckt, doch zumindest zu letztgenanntem Part folgten jetzt via Blog-Eintrag handfeste Details.

Nach Blackout in Call of Duty: Black Ops IIII wird Call of Duty: Mobile das nächste Spiel des Shooter-Franchise sein, das auf einen derzeit so populären Spielmodus zurückgreifen kann. Im Gegensatz zum großen Konsolen-Bruder wird es aber durchaus einige Unterschiede geben.

Gemein haben der Blackout-Modus und der neue Battle-Royale-Part des Mobile-Ablegers die Spielweisen Solo, Duos und Quads sowie die Spielerzahl von 100 Gamern. Darüber hinaus hat der Ableger in Call of Duty: Mobile aber etliche weitere Eigenheiten zu bieten. So wird es ein Wiederbelebungssystem geben, ebenso wie eine Auswahlmöglichkeit zwischen First- und Third-Person-Perspektive.

Zudem werdet ihr bekannte Örtlichkeiten aus den Modern-Warfare- und Black-Ops-Serien gleichermaßen zu Gesicht bekommen. Unter anderem sind Estate aus Modern Warfare 2, Crahs aus dem ersten Modern Warfare, Diner aus dem Zombies-Modus von Black Ops II und Launch aus dem ersten Black Ops vertreten.

Die größte Änderung gegenüber Blackout gibt es aber noch zum Schluss: In Call of Duty: Mobile setzt der Battle-Royale-Modus auf ein klassenbasiertes Charaktersystem. Je nach eurer Wahl werdet ihr also mit spezifischen Gegenständen auf der Map spawnen. Die vollständige Klassenübersicht (Medic, Ninja, Clown, Scout, Mechanic, Defender) und viele weitere Details könnt ihr dem angesprochenen Blog-Eintrag entnehmen.