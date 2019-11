Seit Anfang Oktober ist mit Call of Duty: Mobile auch ein Shooter-Spin-Off für Mobilgeräte erhältlich. Activision dürfte mit dem Start äußerst zufrieden sein, auch weil der neue Serienableger namhafte Konkurrenz mitunter wirklich alt aussehen lässt.

Mit Call of Duty: Mobile scheint Activision absolut ins Schwarze getroffen zu haben. Einen Monat nach dem Release zieht der Shooter für Smartphones weiter extrem viele Spieler an sich, wie nun neue Erhebungen von Sensor Tower bestätigen.

Laut den Marktanalysten bringt es Call of Duty: Mobile demnach auf satte 148 Millionen Downloads - und das in nur einem Monat am Markt. Damit avanciert der Activision-Titel zum zweitbesten Mobile-Game-Release überhaupt seit der Veröffentlichung von Pokémon GO im Jahr 2016.

Heißt übersetzt auch: Namhafte Genre-Konkurrenz wie Fortnite oder PlayerUnknown's Battlegrounds lässt man im Mobile-Bereich im vergleichbaren Zeitraum mitunter spürbar hinter sich. PUBG brachte es im Debüt-Monat auf 60,7 Millionen Installationen, das so populäre Fortnite von Epic Games gar "nur" auf 35 Millionen Downloads. Der Titel von Epic Games war im ersten Monat allerdings auch lediglich im App Store für iOS zu haben.

Call of Duty: Mobile brachte es noch am Release-Tag auf über zwei Millionen Downloads; bereits am zweiten Tag nach der Veröffentlichung knackte man die 20-Millionen-Marke, am vierten Tag die von 35 Millionen Installationen. Die 100-Millionen-Marke fiel schon nach einer Woche!