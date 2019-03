Die bekannte Shooter-Reihe Call of Duty bekommt einen neuen Ableger spendiert. Der könnte allerdings nicht jedermanns Fall sein.

Es hat etwas gedauert, aber endlich kommen nun auch Fans von Call of Duty außerhalb von China in den Genuss eines Mobile-Ablegers, so dass ihr den Shooter auch unterwegs zocken könnt. Mit Call of Duty: Mobile wurde ein entsprechendes Spin-Off für iOS und Android nun auch für die Märkte Europa und USA bestätigt.

Fans des Franchise mussten lange auf eine gelungene mobile Umsetzung warten, werden von Activision nun aber erhört. Für die Entwicklung von Call of Duty: Mobile zeichnet der China-Riese Tencent verantwortlich.

Es wird sich um einen Free-to-Play-Shooter handeln, der ausschließlich Multiplayer-Schlachten zu bieten haben wird. An Bord sind die populärsten Karten, Waffen, Charaktere und mehr aus den Serien Modern Warfare und Black Ops. Beispielsweise könnt ihr mit der Type 25 aus Black Ops II auf der Map Crossfire aus dem ersten Modern Warfare in Person des Charakters Ghost aus Modern Warfare 2 antreten.

Daneben hat Activision auch bereits einen Zombies- und einen Battle-Royale-Modus angedeutet, wobei es sich bei Letzterem aber explizit nicht um den Blackout-Modus aus Black Ops IIII handeln wird. Diese Inhalte sollen zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Release nachgeliefert werden.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Mobile auf iOS und Android ist für später im Jahr 2019 eingeplant; eine Beta soll im Sommer steigen. Den ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.