Während Shooter-Fans auf die Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare 4 warten, hat Activision nun zunächst einen anderen Serienableger mit frischen Details versehen. Darüber hinaus ranken sich auch noch einige weitere Gerüchte um Call of Duty: Mobile.

Nach den Mobile-Erfolgen von Fortnite oder PUBG soll künftig auch Call of Duty: Mobile Shooter-Fans an den Smartphones verzücken. Anlässlich der nun angekündigten Beta zu diesem Ableger hat Activision jetzt noch weitere offizielle Infos zum Spiel nachgeschoben.

Zum Launch wird Call of Duty: Mobile demnach über fünf verschiedene Maps verfügen. Diese stammen aus verschiedenen bekannten Hauptteilen der Serien Black Ops und Modern Warfare, namentlich Crossfire, Crash und Killhouse (aus Modern Warfare), Firing Range (aus Black Ops) und Standoff (aus Black Ops 2). Es existieren darüber hinaus aber auch schon Screenshots, auf denen Nuketown zu sehen ist, so dass eine entsprechende Ankündigung später nachfolgen sollte.

Darüber hinaus hat der Publisher altbekannte Spielmodi wie Team Deathmatch, Free-For-All, Hardpoint, Domination und Frontline für den Mobile-Ableger bestätigt. Hinsichtlich es Erscheinungsbildes soll es einen Advanced Mode für anpassbare Steuerung und neue HUD-Optionen geben. Zudem soll es für Smartphones auch den sogenannten Simple Mode geben, in dem Waffen automatisch abgefeuert werden, wenn ihr das Fadenkreuz auf einen Gegner bewegt. Dadurch soll Spielern geholfen werden, die sich mit der Touchscreen-Steuerung zunächst schwer tun.

Neben diesen offiziellen Infos gibt es via Twitter-Nutzer ChaosxSilencer auch noch einige Gerüchte zu weiteren Inhalten der für Sommer geplanten Mobile-Variante. Demnach sind auch ein Zombies- sowie ein Battle-Royale-Modus an Bord. In der Beta sollen sich diese beiden Varianten aber zunächst noch nicht zocken lassen. Und auch einen Battle Pass wird es ganz offensichtlich geben, wobei man sich hier an Platzhirsch Fortnite zu orientieren scheint.