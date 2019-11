Call of Duty: Mobile gilt derzeit als einer der angesagtesten Titel für Smartphones. Für noch mehr Anklang soll nun ein neues Update sorgen, das den ersehnten Controller-Support sowie den Zombies-Modus zurück bringt.

Spieler von Call of Duty: Mobile dürfen sich in Kürze auf ein umfassendes Spiel-Update freuen, welches sowohl auf Android als auch iOS veröffentlicht. Via Reddit ließ Publisher Activision diesbezüglich nun erste Details vom Stapel.

Am 23. November ab 06:00 Uhr soll der Patch in des hiesigen Zeitzone zur Verfügung stehen und wird dann unter anderem das einst bereits verfügbare Feature des Controller-Supports zurück bringen. Dieses Feature wurde zwischenzeitlich überarbeitet und angepasst, so dass Balancing nun deutlich ausgewogener sein soll. Schließlich ist der Unterschied zwischen der Touchscreen-Steuerung und dem Zocken per Controller ein spürbarer Unterschied.

Eine Liste der künftig unterstützten Controller blieb Activision zunächst noch schuldig. Allerdings unterstützen sowohl Android als auch iOS bereits systemseitig diverse Controller, darunter auch Xbox One Gamepads sowie den DualShock 4 der PS4.

Außerdem beinhaltet das Update auch das lange erwartete Debüt des Zombies-Modus. Erstmals wird es dann Kämpfe gegen die Untoten auch auf mobilen Plattformen geben. Am 25. November soll außerdem ein neuer Battle Pass mit frischen Inhalten starten. Zusätzliche Maps, darunter auch eine Adaption von Summit aus Call of Duty: Black Ops 2, stehen ebenfalls auf dem Plan.