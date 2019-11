Controller-Support kehrt in Kürze zurück

Call of Duty: Mobile

Auch Call of Duty: Mobile ist seit über einem Monat erhältlich und durchaus erfolgreich unterwegs. Dabei müssen Spieler schon länger auf ein Feature verzichten, das es zum Launch eigentlich gab. Dieses kehrt nun jedoch bald zurück.

Call of Duty: Mobile soll Fans des Shooter-Franchise auch unterwegs verzücken. Dabei unterstützte der Shooter für iOS und Android anfangs sogar Controller, doch das Feature wurde recht schnell aus dem Spiel entfernt.

In einer Begründung hieß es, dass der zunächst verfügbare Controller-Support noch nicht offiziell angedacht und deswegen nur einen Tag nach dem Spielstart aus dem Titel entfernt worden sei. Gleichzeitig ließ man die Tür für eine Rückkehr des Features offen.

Als man das Feature strich, hatte man bei Activision vor allen Dingen in Sachen Balancing ernsthafte Bedenken. Controller-Spieler hätten gegenüber denjenigen, die auf die Touchscreen-Steuerung zurückgreifen, deutliche Vorteile. Das Matchmaking hätte daher wohl eher für Frust als Lust gesorgt.

Via Reddit kündigt man nun an, dass der Controller-Support "bald" zurückkehren wird. Allerdings blieb man die Antwort zunächst offen, wie man das Balancing bzw. das Matchmaking künftig in den Griff bekommen möchte. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.