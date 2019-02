Weil Call of Duty: Black Ops 4 die Spieler weglaufen, werden nun erste Modi gestrichen, um die Verbliebenen auf diese zu konzentrieren. Aber nicht alle Plattformen sind von dieser Maßnahme betroffen.

Call of Duty: Black Ops 4 hat bereits vier Monate nach Release mit Spielerschwund zu kämpfen. Ein neues Update hat nun einige Multiplaer-Modi neu verteilt und einige sogar gänzlich entfernt - zumindest auf dem PC. In Kombination mit weniger Spielern und der hohen Zahl an Modi wurde es immer schwieriger Partien voll zu bekommen. Durch weniger Modi versucht der Entwickler die verbliebenen Spieler auf die übrigen Möglichkeiten zu konzentrieren.

Betroffen sind die Modi Free-For-All und Kill Confirmed in der PC-Version von Call of Duty: Black Ops 4. Die Konsolenversionen scheinen nicht mit einem derart drastischen Schwund zu kämpfen zu haben, dort bleiben die Modi nach wie vor erhalten. Abgesehen vom Wegfall an und für sich, zeigen sich Spieler auf Reddit verärgert, da es nun sehr schwer und in manchen Fällen unmöglich ist, bestimmte Herausforderungen zu absolvieren.

Gemeint ist zum Beispiel die Errungenschaft "Nuked Out", für die im Free-For-All-Modus eine Killstreak von 30 nötig ist, ohne Scorestreaks und Calling Cards zu verwenden, was an sich schon kein leichtes Unterfangen ist. Nun wird genau das unmöglich, da der entsprechende Modus einfach fehlt. Ob Activision Schritte einleiten wird, damit PC-Spieler Black Ops 4 zu 100 Prozent durchspielen können, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.