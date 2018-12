Call of Duty: Black Ops IIII

Seit Oktober ist Call of Duty: Black Ops IIII erhältlich und zieht die Spieler auch dank des neuen Battle-Royale-Modus in Scharen an sich. Damit diese auch dabei bleiben, wurden nun allerhand neue Inhalte noch für Dezember angekündigt.

Mit "Operation Absolute Zero" wird in der kommenden Woche das bislang größte Update zum First-Person-Shooter Call of Duty: Black Ops IIII veröffentlicht; dieses erscheint aufgrund der Exklusivitätsvereinbarung mit Sony zunächst auf der PS4, ehe zu einem späteren Zeitpunkt die weiteren Plattformen versorgt werden.

Ab dem 10. Dezember dürfen sich PS4-Gamer auf den ersten neuen Spezialisten nach dem Release freuen. Zero ist eine neue Hackerin, die ihr sowohl im Multiplayer als auch im Blackout-Modus auswählen könnt. Dank ihrer Fähigkeiten kann sich Gegner unterbrechen und ablenken.

Außerdem erhalten drei neue freischaltbare Waffen via Schwarzmarkt Einzug: Daemon 3XB SMG, SWAT RFT Assault Rifle und die Secret Santa Melee Weapon. Ergänzt werden diese durch weitere freischaltbare Inhalte wie Weapon Camos und mehr. Über die neue Multiplayer-Playlist "Blackjack's Gun Game" lassen sich die neuen Wummen direkt ausprobieren.

Das winterliche Holiday Event startet auf der PS4 ab dem 13. Dezember mit neuen saisonalen Gegenständen durch. Die Karten werden dabei in einen winterlichen Look versetzt; zudem seien subtile Änderungen an Nuketown Island, Hydro Dam und Factory zu erwarten, wobei die Patch-Notes kommende Woche diesbezüglich Details bereit halten werden.

Mit Hijacked feiert ein neuer Bereich in Blackout ab dem 11. Dezember sein Debüt in der PS4-Version. Dieser ist im nordwestlichen Quadranten zu finden, wobei die Map von der klassischen Multiplayer-Karte aus Call of Duty: Black Ops II inspiriert ist. Der Battle-Royale-Modus hält außerdem neuen Items zur Personalisierung, neue freischaltbare Blackout-Charaktere, neue epische Outfits für die Specialists und mehr bereit.

Indes erhalten alle Plattformen gleichzeitig in der kommenden Woche drei neue Features im Zombies-Modus: Daily Callings, das Black Ops Authenticity Stamp System und Daily Tier Skips. Daily Callings sind neue Herausforderungen, die euch Bonus-XP und Nebulium Plasma einbringen können. Über das zweite neue Feature könnt ihr eure Spielresultate online über einen personalisierten Code am Ende jeder Partie teilen. Und via Daily Tier Skip könnt ihr die Herausforderung annehmen, 15 Runden in einem Classic-Zombies-Spiel zu komplettieren, um euch ein zusätzliche Schwarzmarkt-Stufe zu sichern. Weitere Zombies-Features sind für 2019 geplant.