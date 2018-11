Call of Duty: Black Ops IIII hat als erster Hauptteil der Reihe ja auf eine klassische Kampagne verzichtet. Allerdings hätte es laut einem neuen Bericht gar nicht so kommen sollen.

In Call of Duty: Black Ops IIII ist der Battle-Royale-Modus Blackout nur mit von der Partie, dafür fehlt eine klassische Kampagne, was viele langjährige Fans der Reihe durchaus auch störte. Laut einem neuen Gerücht hätte es eine solche zumindest im Koop-Format aber durchaus einmal geben sollen.

Der Reddit-Nutzer CallofNobodyCares, der bereits weitere Infos zu Easter-Eggs und künftigen Inhalten zu Black Ops IIII mitgeteilt hat, war nach eigenen Angaben einst QA-Tester bei Treyarch und habe daher tiefere Einblicke in den Entwicklungsprozess gehabt. Bis ungefähr Mitte 2017 soll das Entwicklerstudio demnach sehr wohhl an einer Koop-Kampagne für Call of Duty: Black Ops IIII gearbeitet haben.

Mitte letzten Jahres markierte dann einen Wendepunkt was die künftige Ausrichtung des Spiels betrifft. Die Kampagne wurde eingestampft und der Entwickler fokussierte sich vornehmlich auf den Multiplayer-Bereich sowie den Zombies-Modus.

In Anbetracht der Tatsache, dass bereits Call of Duty: Black Ops III eine Koop-Kampagne umfasste, wäre eine solche für den vierten Teil des Franchise alles andere als verrückt gewesen. Laut dem Leaker hätte Treyarch aber durchaus auch frischen Wind in die Sache bringen wollen. So habe es sich nicht um eine klassische Koop-Erfahrung gehandelt. Vielmehr sei der Modus auf ein "2-vs-2-Koop-Rennen" ausgelegt gewesen, in dem sich zwei Teams messen, wer die Story-Missionen schneller bewältigen kann. Im Verlauf der Kampagne hätten sich die beiden Teams dann auch gegeneinander bekämpft oder auch mal verbündet.

Für diesen eingestampften Kampagnen-Modus soll es bereits fünf Missionen gegeben haben. Das Team habe aber auch schlicht "zu viele" dieser Missionen machen wollen und nicht die Zeit dazu gehabt, diese fertigzustellen.

Wie hätte euch das mutmaßlich eingestampfte Konzept in Call of Duty: Black Ops IIII gefallen?