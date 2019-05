Noch steht die offizielle Ankündigung des diesjährigen Call of Duty aus, doch schon jetzt können wir euch sagen, wann ihr zahlreiche Details zum neuen Shooter erfahren werdet.

Um das neue Call of Duty in diesem Jahr ranken sich schon länger Gerüchte. Demnach soll Infinity Ward an Call of Duty: Modern Warfare 4 werkeln und diesen Titel womöglich auch schon in naher Zukunft offiziell ankündigen.

Losgelöst davon, dass der Titel noch nicht offiziell bestätigt ist, steht aber schon jetzt fest, wann es handfeste weitere Details geben wird. Activision hat nämlich nun zusammen mit den Entwicklern und den Organisatoren der E3 einen großen Livestream rund um das nächste Call of Duty anlässlich der vor der Tür stehenden E3 2019 in Los Angeles oangekündigt.

Announcing the first #E3Coliseum event! Join the Infinity Ward team for a panel discussing the next installment of the critically-acclaimed Call of Duty franchise. Get your tickets now at https://t.co/upcqHeX3V7 #E32019 pic.twitter.com/g7q5spXl63 — E3 (@E3) 6. Mai 2019

Zur großen US-Branchenmesse wird es demnach wieder eine Ausgabe der Live-Show "E3 Coliseum" geben, die sich ausschließlich dem neuen Call of Duty widmen wird. Ob dabei dann auch handfestes Gameplay gezeigt wird oder man nur im Rahmen einer Gesprächsrunde etliche Details zu Multiplayer-Modus & Co. bespricht, bleibt abzuwarten.

Die offizielle Ankündigung des Spiels dürfte noch vor der E3 erfolgen. Zum Vergleich: Das aktuelle Call of Duty: Black Ops IIII wurde am 17. Mai 2018 angekündigt; hält man dieses Zeitfenster bei, dürfte es schon in den nächsten beiden Wochen soweit sein.