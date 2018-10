Call of Duty: Black Ops IIII

Spieler des aktuellen Shooters Call of Duty: Black Ops IIII hatten nach dem Release der Vollversion die Performance der Server mitunter heftig kritisiert. Treyarch hat nun aber offenbar endgültig Abhilfe geschaffen.

Während der Beta-Testphase lief der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII mit einer Server-Tickrate von stabilen 60Hz, lediglich der Blackout-Modus musste damals mit 20Hz auskommen. Mit dem Release der Vollversion hat sich das aber geändert - und das sorgte für Kritik.

So funktionierte auch der normale Multiplayer-Part online nur noch mit einer Server-Tickrate von 20Hz und Spieler reagierten in Anbetracht der mauen Performance sehr kritisch. Treyarch begründete den Schritt damit, Server-Probleme zum Release verhindern zu wollen und reagierte.

In einem ersten Schritt wurde die Server-Tickrate im Multiplayer auf 30Hz angehoben, mittlerweile ist man aber offenbar wieder bei den 60Hz der Beta angelangt. Lediglich der Blackout-Modus muss bis auf Weiteres mit 20Hz klarkommen.

Die Anhebung der Tickrate gilt zumindest auf vielen Servern weltweit, darunter in Nordamerika und auch in Europa. In Australien beispielsweise sieht die Lage noch etwas anders aus und von 60Hz bzw. teilweise auch gemessenen 62Hz kann dort noch nicht die Rede sein.

Ob und wann die Tickrate auch im Battle-Royale-Modus angehoben wird, bleibt abzuwarten. Auch andere Genre-Vertreter haben mit ähnlichen Performance-Problemen zu kämpfen und begrenzen die Tickrate auf ansonsten eher unüblich niedrige Werte. Fortnite beispielsweise läuft ebenfalls nur mit 30Hz, Genre-Vorreiter PUBG bringt es dagegen aber auf 60Hz.