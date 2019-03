Seit Herbst letzten Jahres sorgt Call of Duty: Black Ops IIII unter Shooter-Fans für Furore. Entwickler Treyarch veröffentlicht seither regelmäßig neue Inhalte, um die Gamer bei der Stange zu halten. Wer sich diese noch nicht zugelegt hat, kann diese am Wochenende kostenlos ausprobieren.

Pünktlich zum Start in das Wochenende haben sich Treyarch und Publisher Activision wieder eine besondere Aktion rund um das aktuelle Call of Duty: Black Ops IIII ausgedacht. Wer nämlich bis dato einen Bogen um die neuen DLC-Karten zum Shooter gemacht hat, kann sich diese jetzt gefahrlos weil kostenlos einmal genauer ansehen.

Via Twitter kündigten die beiden Unternehmen an, dass alle bisher via Black Ops Pass veröffentlichten zusätzlichen Karten vorübergehend auch ohne Kauf dieses Angebots kostenlos spielbar sind. Konkret handelt es sich dabei um "Elevation", "Madagascar", "Casino" und "Lockup".

Clear your plans this weekend 🎮



This weekend, dive into the four Black Ops Pass multiplayer maps for free from 3/15 - 3/18 on all platforms. #BlackOps4 pic.twitter.com/D78b5tCind — Call of Duty (@CallofDuty) 14. März 2019

Das DLC-Event begann heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum 18. März 2019. Garniert wird das Ganze auch mit der doppelten Anzahl an Erfahrungspunkten in den Modi Multiplayer, Zombies und Blackout. In der kommenden Woche soll zudem ein weiteres Event auf PC und Xbox One starten.