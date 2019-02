Treyarch und Activision haben mit "Operation Grand Heist" die nächste Season und damit die nächsten neuen Inhalte für den Shooter Call of Duty: Black Ops IIII angekündigt.

In der neuen Season bekommt ihr für Call of Duty: Black Ops IIII allerhand frische Inhalte an die Hand, darunter einen neuen Specialist, Spielmodi, eine neue Map und mehr. Wie gewohnt kommen dabei PS4-Gamer als Erstes in den Genuss der neuen Inhalte; der Startschuss fällt auf der Sony-Heimkonsole bereits am heutigen 19. Februar 2019.

In der Launch-Woche wird es jeden Tag neue Inhalte geben, wie Treyarch weiter bestätigt. Heute gibt es beispielsweise den neuen Specialist Outrider sowie den neuen Modus "One in the Chamber"; Inhaber des Black Ops Pass bekommen zudem zwei neue Multiplayer-Karten. Im Blackout-Modus gibt es mit "Ghost Town" einen neuen Ort mit neuen Locations, neue bespielbare Strukturen und andere Updates. Der Zombies-Modus hält beispielsweise ein neues Perk und der Schwarzmarkt drei neue Waffen bereit.

Die Inhalte in dieser Woche laut offiziellen Angaben im Überblick:

Dienstag, 19. Februar 2019



Multiplayer New Specialist: Outrider New Mode: One in the Chamber Massive weapon and gameplay tuning updates 2 new MP maps for Black Ops Pass holders + more

Blackout New Destination: Ghost Town with two big locations New playable structures throughout the map Gameplay and Armor tuning updates All-new Prestige system Cosmic Silverback character for Black Ops Pass holders + more

Zombies New Gauntlet: “Death-Con Five” New Perk: Ethereal Razor Additional Tier Skip for completing Daily Callings Support for Signature Weapons + more

Black Market All new 100 Tier Contraband stream including… 3 new earnable weapons New Blackout character New Mastercraft Weapon New Reactive Camos New Epic Outfits New cosmetic Jump Pack item type for more Blackout customization + more A newly-revamped Black Market featuring the return of Blackjack



Mittwoch, 20. Februar 2019

A familiar face makes an appearance to welcome in the new Operation…

Donnerstag, 21. Februar 2019

Multiplayer League Play launches in the World League Hub with our first League Play Event

Zombies Support for new Black Market weapons



Freitag, 22. Februar 2019

Friday, February 22:

Blackout New Hot Pursuit game mode featuring the debut of three new vehicles: the SUV, PBR, and Muscle Car



Treyarch hat außerdem eine Roadmap veröffentlicht, wie es in der Season "Operation Grand Heist" bis in den April hinein weiter gehen soll; diese könnt ihr euch weiter unten ansehen. Anschließend findet ihr auch den passenden neuen Trailer zur Season. Wer nicht auf der PS4 zockt, muss wie gewohnt sieben Tage länger warten, bis die Inhalte auch auf PC und Xbox One zur Verfügung stehen.