Solange Call of Duty: Modern Warfare noch nicht am Markt ist, ist auch mit dem letztjährigen Call of Duty: Black Ops IIII noch nicht Schluss! Treyarch bietet den Shooter-Fans mit "Operation Dunkle Kluft" nun noch einmal frische Spielinhalte.

Mit "Operation Dunkle Kluft" läutet Treyarch nun die nächste inhaltliche Saison in Call of Duty: Black Ops IIII ein - wie gewohnt zunächst auf Sonys PlayStation 4. Die weiteren Plattformen PC und Xbox One sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgen, eine Zeitexklusivität, wie sie beim kommenden Call of Duty: Modern Warfare der Vergangenheit angehören soll.

Kern des neuen Inhalts-Pakets bilden zwei neue Multiplayer-Maps. Dazu gesellen sich ein neuer Blackout-Modus sowie diverse Objekte zur Individualisierung und Ausstattung mit Heldenthemen. Außerdem wird die Äther-Geschichte des Zombies-Modus mit "Tag der Toten" zum Abschluss gebracht. Der Kampf zwischen Gut und Böse in einem Alternativuniversum mit Spezialisten als Helden oder Schurken soll den epischen Abschluss der Inhalte für Black Ops IIII bilden.

Die neuen Inhalte laut offiziellen Angaben im Überblick:

Neue Blackout-Updates – Blackout hat eine neue Ästhetik wie aus einem Comic. Zusätzlich können die Spieler jetzt im neuen, zeitlich beschränkten Modus 'Heavy Metal Heroes' einen Doppelsprung machen und so richtig abheben. Mit der neuen Ausrüstung von Heavy Metal Heroes, wie Signalpistolen und einem nagelneuen Panzerfahrzeug auf dem Schlachtfeld, haben die Spieler jetzt den ultimativen Battle Royale-Kampf vor sich.

– Blackout hat eine neue Ästhetik wie aus einem Comic. Zusätzlich können die Spieler jetzt im neuen, zeitlich beschränkten Modus 'Heavy Metal Heroes' einen Doppelsprung machen und so richtig abheben. Mit der neuen Ausrüstung von Heavy Metal Heroes, wie Signalpistolen und einem nagelneuen Panzerfahrzeug auf dem Schlachtfeld, haben die Spieler jetzt den ultimativen Battle Royale-Kampf vor sich. Neue Zombies-Features – Operation Dunkle Kluft bietet ein neues Extra und zwei neue Elixiere, wenn die Spieler das letzte Kapitel der Äther-Geschichte erleben.

– Operation Dunkle Kluft bietet ein neues Extra und zwei neue Elixiere, wenn die Spieler das letzte Kapitel der Äther-Geschichte erleben. Geheimer Shopper-Elixier: Die Spieler können sich auf eine Munitions-Shoppingtour begeben und sich für alle mitgeführten Waffen an jeder Wand eindecken.

Die Spieler können sich auf eine Munitions-Shoppingtour begeben und sich für alle mitgeführten Waffen an jeder Wand eindecken.

Machtvakuum-Elixier: Die Wahrscheinlichkeit für alle Powerups ist nach dem Aktivieren für ein paar Minuten deutlich höher.

Die Wahrscheinlichkeit für alle Powerups ist nach dem Aktivieren für ein paar Minuten deutlich höher.

Flammenphase-Extra: Die Spieler können zu einem geladenen Feuerball werden, der Feinde umhaut und sie grillt.

Die Spieler können zu einem geladenen Feuerball werden, der Feinde umhaut und sie grillt. Neue Schwarzmarktausstattung – Der Schwarzmarkt wurde speziell für Operation: Dunkle Kluft um viele neue Outfits für Helden und Schurken, Personalisierungsobjekte, Waffentarnungen und Gesten ergänzt. Hierzu zählen auch Waffen wie die VMP-MP, das AN-94- sowie das Echohawk-Doppellauf-Sturmgewehr, das die Spieler einsacken können. Außerdem gibt es die Varianten MkII und Meisterkunst der VKM 750, die Meisterkunst der Raubtier S6 Stachelrochen und zwei tolle Outfits für Nomad ('Wolf') und Crash ('Rigor Mortis').

Neben den kostenlosen Inhalten erhalten Besitzer des Black Ops Pass Zugriff auf weitere neue Inhalte, die zuerst auf PS4 veröffentlicht werden:

Neue Multiplayer-Map Lair – Diese mittelgroße Map spielt im Unterschlupf eines Superschurken und wurde um einen Vulkankrater herum erreichtet. Die Spieler müssen auf dieser Map über mehrere Ebenen clever sein und strategisch die Oberhand gewinnen, bevor der vom Vulkan betriebene Todeslaser abgefeuert wird.

– Diese mittelgroße Map spielt im Unterschlupf eines Superschurken und wurde um einen Vulkankrater herum erreichtet. Die Spieler müssen auf dieser Map über mehrere Ebenen clever sein und strategisch die Oberhand gewinnen, bevor der vom Vulkan betriebene Todeslaser abgefeuert wird. Multiplayer-Map Launch – Launch, die Neuauflage des Originals aus Call of Duty: Black Ops, ist eine mittelgroße Map, die in einer Startanlage eines sowjetischen Kosmodroms angesiedelt ist. Die Spieler müssen aufpassen, dass sie während des Feuergefechts nicht genau in die Flammen hineingeraten, die beim Raketenstart austreten.

Launch, die Neuauflage des Originals aus Call of Duty: Black Ops, ist eine mittelgroße Map, die in einer Startanlage eines sowjetischen Kosmodroms angesiedelt ist. Die Spieler müssen aufpassen, dass sie während des Feuergefechts nicht genau in die Flammen hineingeraten, die beim Raketenstart austreten. Zombies-Erlebnis Tag Der Toten – Die Victis-Crew kehrt für den Abschluss der Äther-Geschichte zurück. Das letzte Kapitel der mehr als zehn Jahre lang erzählten epischen Story wartet auf die Spieler. Elemente der bei den Fans beliebten Map Call of the Dead wurden neu interpretiert und erweitert, damit die Spieler neue Bereiche erkunden und immer schwierigere Eastereggs lösen können, die die wahre Geschichte erzählen.

Einen ersten Trailer zur neuen Season könnt ihr euch anbei ansehen. Call of Duty: Black Ops IIII ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.