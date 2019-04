Noch wissen wir nicht viel über das kommende Call of Duty von Infinity Ward. Doch offenbar hat sich das Studio viel vorgenommen.

In diesem Jahr wird der Call-of-Duty-Kelch wieder an Infinity Ward weitergereicht. Was erwartet uns im kommenden Shooter? Gemunkelt wird, dass die Reihe sich wieder auf die beliebte Modern-Warfare-Ära zurückbesinnt. Jedenfalls soll ein von Fans vermisstes Features zurückkehren, behauptet zumindest der Publisher Activision. Mehr ist bis jetzt aber noch nicht bekannt.

Doch einen klitzekleinen Einblick in die Arbeit an das neue Call of Duty gewährt der Narrative Director Taylor Kurosaki. Auf Twitter wurde er gezielt gefragt, ob das nächste Spiel sein bisher ambitioniertestes Spiel sei. "Definitiv", antwortet er. Was soll er auch anderes behaupten, könnte man meinen, doch da Kurosaki zuvor zehn Jahre lang bei Naughty Dog beschäftigt war und auch an der Uncharted-Trilogie mitgewirkt hat, stimmt seine Aussage Call-of-Duty-Fans zuversichtlich.

Wann die offizielle Enthüllung erfolgen wird? Bislang ist das nicht bekannt. Da die E3 aber bereits Anfang Juni, also in knapp zwei Monaten stattfindet, sind erste handfeste Informationen in greifbarer Nähe. Was erwartet ihr euch vom nächsten Teil?