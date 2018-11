Call of Duty: Black Ops IIII

Nach PUBG gibt es nun auch in Call of Duty: Black Ops 4 Skins zu exorbitanten Preisen. Waren Lootboxen wirklich das schlimmere Übel?

Mikrotransaktionen sind verschrien. Seit dem großen Star-Wars-Battlefront-2-Knall im vergangenen Jahr weichen die meisten Publisher hauptsächlich auf völlig optionale Inhalte wie Skins aus, um Spieler weiter zu melken, so ganz ohne Lootboxen. Um wenigstens diese eine Option voll auszuschöpfen werden hier inzwischen häufiger Preise weit jenseits der Schmerzgrenze verlangt, ist ja schließlich alles optional.

Nun verlangt Activion sage und schreibe 20 Dollar für zwei Waffenskins. Wer dachte, 25 Dollar für einen misslungenen Skin eines DC-Superschurken in PlayerUnknown's Battlegrounds wären schon unverschämt, der wird in Black Ops 4 große Augen machen. Kurz nach dem Release, natürlich, sobald die wichtigsten Tests bereits veröffentlicht waren, hat Activision den Schwarzmarkt genannten In-Game-Shop eröffnet, in dem Spieler kosmetische Items erwerben können.

Mit dem neuesten Patch wurde das Fall Firearms Paket hinzugefügt, das zwei Waffen-Skins und noch kleinere Extras enthält. Dieses Paket kostet 2.000 COD-Punkte, was umgerechnet 20 Dollar entspricht. Allerdings bekommt ihr für diesen Preis nur einen der beiden Skins sofort. Den anderen müsst ihr euch durch einen zusätzlichen Grind verdienen. Dafür müsst ihr euch durch Tiers kämpfen und Herausforderungen absolvieren. Dieser Fortschritt ist an die Spielzeit geknüpft. Dabei entspricht grob eine Stunde einem Tier. Die könnt ihr natürlich für 1 Dollar überspringen.

Bei besagtem Skin handelt es sich um Divine Justice. Dieser war erst kürzlich in den USA als Vorbestellerbonus bei ausgewählten Händlern erhältlich. Auf Ebay verkaufen einige Spieler ihren Code für den Skin zu einem deutlich günstigeren Preis: 5 Dollar.