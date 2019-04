Treyarch versorgt Call of Duty: Black Ops IIII ebenfalls weiter mit frischen Inhalten und gibt heute den Startschuss für "Operation Spectre Rising". Wir verraten euch hier, was euch dabei erwartet.

Wie gewohnt startet die neue Operation in Call of Duty: Black Ops IIII zunächst zeitexklusiv auf PlayStation 4, ehe PC und Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auf der Sony-Konsole dürfen Shooter-Fans ab heute in die ersten neuen Inhalte von "Operation Spectre Rising" eintauchen.

Was bekommt ihr im Rahmen der neuen inhaltlichen Season an die Hand? Treyarch plant neue Spielmodi, Waffen, Karten und den Spectre Specialist ein; Letzteren gab es erstmals bereits in Black Ops III. Die neue Season folgt auf "Operation Grand Heist", die im Februar dieses Jahres gestartet war.

Auf der Blackout-Karte erhält das Wetworks-Update Einzug, welches Fluten mit sich bringt. Zu den neuen Multiplayer-Karten zählen Artifact in der südlichen Region Islands, Masquerade in Rajshahi in Bangladesch und die Rückkehr der aus dem ersten Black Ops bekannten Map Mount Yamantau in Russland.

In den kommenden Wochen sollen dann die neuen Spielmodi für Multiplayer und Blackout folgen, ebenso wie neue Gauntlets für Zombies, die neuen Waffen, Ausrüstungsgegenstände, weitere Karten-Updates und mehr. Einen groben Überblick verschafft euch die obige Grafik.

Auf PC und Xbox One ist das Update für gewöhnlich eine Woche später zu erwarten, sprich voraussichtlich am 07. Mai 2019.

Call of Duty: Black Ops IIII - Operation Spectre Rising DLC Trailer Treyarch hat einen ersten Trailer zum neuen DLC "Operation Spectre Rising" zu Call of Duty: Black Ops IIII veröffentlicht.

Die Neuerungen im Überblick:

Multiplayer

New Specialist: Spectre

New Game Modes: Prop Hunt Capture the Flag Additional Barebones modes

New Maps (Black Ops Pass): Masquerade Artifact WMD

New Alt Map: Hacienda Twilight

+ More

Blackout

New Map Updates: Wetworks: Hydro Dam has been sabotaged and the map has flooded Alcatraz: Improvements to gameplay flow and layout

New Game Modes: Bounty Hunter: Find the blade, become Spectre, and assassinate your way to the top Ground War: Massive-scale, team vs. team combat, pure chaos

New Playable Characters: Uncle Frank (Black Ops Pass) Misty Sergei Sarah Hall Blackjack David Mason

New Weapons & Equipment

+ More

Zombies

New Gauntlets: Super Blood Wolf Moon (Dead of the Night) Labours of Hercules (Ancient Evil)

New Mystery Box Weapon

New Feature: Classic Elixir Restock

+ More

Multiple Modes