Noch dauert es einige Monate, bis das neue Call of Duty: Modern Warfare erscheint, und solange wird das letztjährige Call of Duty: Black Ops IIII noch mit frischen Inhalten versorgt. Auch ein weiteres Zombies-Kapitel steht noch auf dem Plan - und das könnte euch an einen bekannten Ort verschlagen.

Eine der populärsten Karten der ganzen Call-of-Duty-Reihe ist sicherlich Nuketown. Die Map hat es in irgendeiner Form bislang in alle Teile der Black-Ops-Serie geschafft und könnte im aktuellen Call of Duty: Black Ops IIII nun auch im Zombies-Modus eine Rolle spielen.

Im Zombies-Modus übernehmt ihr die Rolle von einem von vier Charakteren, die jeweils einzigartige Waffen und Ausrüstungsgegenstände besitzen. Zusammen mit die Gruppe im Koop den Vater eines der spielbaren Charaktere auf verschiedenen Karten finden und Zombies bekämpfen. Unter anderem hat es euch auf "Ancient Evil" schon auf eine Map angehaucht von der griechischen Mythologie verschlagen. Und jetzt könnte es als Nächstes tatsächlich nach Nuketown gehen.

Der nächste Zombies-DLC soll am 09. Juli 2019 veröffentlicht werden und Treyarch hat damit begonnen, das nächste Kapitel via Twitter anzudeuten. Auf einem zweiten Tweet sind die Worte "Alpha" und "Omega" zu lesen, wobei der Querstrich im A eine Atombombe als ersten Hinweis darstellt.

Dataminer haben sich in Folge dessen auf die Suche nach weiteren Hinweisen gegeben - und wurden tatsächlich fündig. Im aktuellen Update wurde auch eine Datei hinzugefügt, die einen Ladebildschirm für die nächste Zombies-Karte umfasst. Und dieses Bild zeigt - ihr erratet es richtig - einen Auszug aus der Nuketown-Karte. Es verdichten sich also alle Anzeichen, dass ihr als Nächstes auf der populären Map allerhand Zombies schnetzeln dürft. Die offizielle Auflösung des Themas dürfte in den kommenden Tagen folgen.