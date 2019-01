Wie das auch in anderen Battle-Royale-Titeln üblich ist, bietet euch auch Call of Duty: Black Ops IIII regelmäßig neue Spielmodi vorübergehend in Blackout an. Aktuell könnt ihr euch in "Down But Not Out" tummeln, und auch der nächste Modus steht mit "Ambush" wohl bereits fest.

Bereits seit einigen Tagen ist im Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII der zeitlich begrenzte Spielmodus "Down But Not Out" verfügbar. Dieser erhielt mit Version 1.11 Einzug in das Spiel und bildet Viererteams, die zusammen überleben müssen. Wer umkommt, ist dabei nicht automatisch ausgeschieden, denn immer wenn sich der Kreis weiter schließt kommt das komplette Team wieder in das Spiel zurück, solange mindestens ein Teammitglied noch lebt. Jetzt hat Treyarch auch einen kurzen Teaser-Clip veröffentlicht, der euch diesen Modus in Aktion zeigt. Diesen könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Nach einem Reddit-Leak steht darüber hinaus nun auch schon der nächste Limited Time Mode (LTM) fest, denn Treyarch hat diesen zwischenzeitlich offiziell bestätigt. Demnach werdet ihr nach "Down But Not Out" den Modus "Ambush" vorübergehend zocken könnten.

Was erwartet euch dann dabei? In "Ambush" müsst ihr in der Battle-Royale-Partie des Blackout-Modus wie gewohnt überleben, bekommt dabei aber ausschließlich Sniper Rifles und Nahkampfwaffen an die Hand. Noch unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob zumindest auch Granaten oder andere Ausrüstungsgegenstände an Bord sein werden oder nicht.

Auch einen konkreten Starttermin nannte Treyarch zunächst nicht. "Down But Not Out" läuft - zumindest auf der PS4 - bis zum 30. Januar 2019; auf der Xbox One und PC dürfte dieser aufgrund der Zeitexklusivität bis zum 06. Februar 2019 andauern. Womöglich ist auf den jeweiligen Plattformen dann zu diesen Terminen mit dem Start von "Ambush" zu rechnen. Wir halten euch auf dem Laufenden!