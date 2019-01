Der Battle-Royale-Modus Blackout in Call of Duty: Black Ops IIII hat sich ja direkt etabliert und erfreut sich prinzipiell großer Beliebtheit. Allerdings gibt es auch zahlreiche Kritik von Spielern, weshalb Treyarch nun reagiert.

Nachdem zuvor zahlreiche Spielerbeschwerden eingegangen waren, hat Entwickler Treyarch in Person von David Vonderhaar nun via Twitter reagiert und auf diesem Weg bestätigt, dass das Loot-System im Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII schon bald überarbeitet werden soll. Das neue und verbesserte System scholl schon in der näheren Zukunft in das Spiel integriert werden.

Laut Vonderhaar befindet sich das neue Stash UX bereits intern in Testläufen; so soll dieses schon in der Abteilung für Qualitätssicherung gelandet sein. Kurzum: Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten und die Bitten der Spieler werden endlich erhört.

Don't tell anyone I tweeted about this. "They" get mad.



... new Stash UX is in dev builds, being playtested, actually tested by QA,, and we are bug fixing. Current design debate: 2 rows of 5 or 3 rows of 5. 3 rows means less tabbing in a death stash, but less uses more screen. pic.twitter.com/WZmspp1jO9