Call of Duty: Black Ops IIII

Die Arbeiten am unlängst veröffentlichten Shooter Call of Duty: Black Ops IIII gehen bei Entwickler Treyarch unvermindert weiter. Nach Fan-Kritik hat man nun ein erstes Server-Update veröffentlicht.

Der Start von Call of Duty: Black Ops IIII verlief in Anbetracht der Größe und Bedeutung des Spiels und der Abhängigkeit von Online-Servern ja durchaus recht reibungslos. Im Gegensatz zu anderen (auch namhaften) Titeln haben es Treyarch und Activision geschafft, den ersten Ansturm ohne größere Ausfälle und Probleme zu meistern. Allerdings haben sich Fans auch über ein anderes Gefühl der Server beschwert und dieses mitunter kritisiert.

Der Vorwurf: Um dem Blackout-Modus und den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden, habe man diese einem Downgrade unterzogen, um Ausfälle zu vermeiden. Jetzt hat Treyarch auf diese Kritik mit einem ersten Server-Update reagiert.

Auch wenn es von offizieller Seite keine technischen Spezifikationen des Updates bzw. ein konkrete Angabe der Änderungen gibt, so berichten Nutzer nun, dass die Spiel-Server nunmehr mit 30hz statt der vorherigen 20hz laufen, sich die ganze Sache also nun wieder deutlich runder anfühlt.

In einem Statement auf Reddit sagte der Entwickler nur, dass das nur der erste Teil einer Reihe von Updates gewesen sei, durch die die von Fans aufgebrachten Probleme angegangen und behoben werden sollen. Dazu zählt beispielsweise auch ein Fehler, dass Gegner im Spielverlauf an Orten auftauchen, an denen sie sich aber gar nicht befinden. Das hat für etliche Spieler schon zu einigen ärgerlichen Todesfällen im Spielverlauf geführt.