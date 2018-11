Call of Duty: Black Ops IIII

Ein bei Spielern eher unbeliebtes Feature ist mit etwas Verzögerung auch im aktuellen Shooter Call of Duty: Black Ops IIII gestartet: Mikrotransaktionen!

Im aktuellen Shooter Call of Duty: Black Ops IIII gibt es ab sofort Mikrotransaktionen, zumindest auf der PlayStation 4. Treyarch hat den Startschuss für das Feature auf der Sony-Konsole gegeben, in der kommenden Woche soll es dann auch auf dem PC sowie der Xbox One folgen.

Gegen Echtgeld könnt ihr euch nun die sogenannten Call of Duty Points zulegen. Diese können wiederum für verschiedene Gegenstände in den Modi Blackout, Multiplayer und Zombies eingesetzt werden. Die Preise reichen von 1,99 Euro für 200 CoD Points über 19,99 Euro für 2.400 Punkte bis hin zu 99,99 Euro für 13.000 CoD Points.

Wer sich die Begleit-App herunterlädt, kann sich 500 Punkte als Startkapital kostenlos sichern; darüber hinaus erhalten Inhaber des Black Ops Pass nun ihren Bonus von 1.000 CoD Points sowie 300 Nebulium Plasma im Zombies-Modus.

Doch was genau bekommt ihr für besagte CoD Points? Unter anderem könnt ihr euch auf diesem Weg zusätzliches Nebulium Plasma im Zombies-Modus sichern. Auf dem Schwarzmarkt könnt ihr Stufen überspringen und so schneller an kosmetische Gegenstände gelangen. Zudem könnt ihr mit der Ingame-Währung auch Spezialaufträge auf dem Schwarzmarkt ergattern.

Alle aktuellen Änderungen zum Thema im Überblick:

General

Black Ops Pass Besitzer erhalten ihren einmaligen Bonus von 1.000 COD Points und 300 Nebulium Plasma.

COD Points können nun verwendet werden, um Schwarzmarktstufen zu überspringen, für Zugriff auf Spezialaufträge im Schwarzmarkt und zum Kauf von Nebulium Plasma im Zombie-Modus auf PS4 (Andere Plattformen nächste Woche).

Spezialaufträge sind nun über den Schwarzmarkt auf PS4 verfügbar (Andere Plattformen nächste Woche).

Multiplayer

Klasseneditor Es wurde ein Fehler behoben, der beim Ausrüsten einer Signaturwaffe, beim Anbringen von Aufsätzen und beim erneuten Ausrüsten derselben Signaturwaffe auftrat. Es wurde ein Fehler behoben, der beim Entfernen einer Signaturwaffe mit einem beliebigen Aufsatz auftrat.



Miscellaneous

Partys mit 6 Spielern können nun in Chaos Herrschaft gemeinsam spielen.

Zombies

Misc Fehler behoben, der dazu führte, das Waffentarnungen nicht auf Waffen angewendet werden konnten. Fehler behoben, der verursachte das die falsche Pack-a-Punch Tarnung auf eine Waffe angewendet wurden, wenn auf dieser Waffe Aufsätze verwendet werden.



PC

Allgemein Diverse Balancing-Anpassungen, siehe Patch Notes des gestrigen Updates Timeline Editor im Kinomodus aktiviert. Problem behoben, das zu einem Anzeigefehler führte, wenn man ein Emblem editiert hat.

Stabilitätsverbesserungen Absturzfehler während der ersten Sekunden beim Spielstart behoben. Absturzfehler während dem Beenden des Spiels behoben. Absturzfehler behoben, die beim Rausfliegen aus einer Runde auftraten. Absturzfehler beim Ändern der Grafikeinstellungen behoben. Absturzfehlerr bei Battle.net checkout Page behoben. Renderingfehler behoben, bei spielen mit FOV. Renderingfehler bei “fehlendem” Grass in Blackout behoben.

Waffen-Balancing Zusätzliche Balancing-Änderungen an den Waffen, da sie am PC anders als auf Konsolen performen.



Misc Fehler behoben, der dazu führte, das Waffentarnungen nicht auf Waffen angewendet werden konnten. Fehler behoben, der verursachte das die falsche Pack-a-Punch Tarnung auf eine Waffe angewendet wurden, wenn auf dieser Waffe Aufsätze verwendet werden.