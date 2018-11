Ein vermeintlicher Insider verriet am Wochenende diverse Infos zu den Easter Eggs im Zombies-Modus sowie künftigen DLC-Plänen für Call of Duty: Black Ops IIII.

Unter dem Nutzernamen CallofNobodyCares ließ ein reddit-User am vergangenen Samstag diverse Infos zu Call of Duty: Black Ops IIII vom Stapel. Dabei ging es um die Lösungen für diverse Easter Eggs im Zombies-Modus. Auch zu kommenden neuen Inhalten hatte der Nutzer etwas zu verraten.

In Sachen Zombies wurden gleich mehrere Rätsel erläutert, an denen die Spieler bis dato zu knabbern hatten: das Viking Boat Puzzle auf IX, das Crooked Man in a Crooked House Puzzle auf Classified, das Engine Room Mysterium auf Voyage of Despair sowie das Geheimnis um das Upgrade des Golden Spork auf Blood of the Dead.

Sämtliche beschriebenen Lösungswege stellten sich über das Wochenende als korrekt heraus und führten bereits zu diversen Video auf YouTube. Angeblich soll es sich bei CallofNobodyCares um einen kürzlich entlassenen Tester handeln, der bei Entwickler Treyarch angestellt war.

Neben besagten Zombies-Guides stellte besagter User auch Infos zum ersten DLC online. Dabei soll es um vier neue Figuren gehen, die eine Party in einer Villa besuchen, auf der sich plötzlich alle anderen Gäste in Zombies verwandeln. Auch Werwölfe, Geister und Vampire sollen mitmischen. Ob diese Angaben zutreffen, wird allerdings erst die Zukunft zeigen.

Ihr habt jetzt schon Bock auf Ostern in Call of Duty: Black Ops IIII? Unsere Top 10 der coolsten Easter Eggs in Blackout: