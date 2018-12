Gratis-Update: Das steckt in Operation Absolute Zero

Letzte Woche gab es ein mehrere Gigabyte schweres Update zur Vorbereitung, nun folgt der eigentliche neue Inhalt für Call of Duty: Black Ops IIII: Operation Absolute Zero.

Hoffentlich hat eure Internetleitung heute nichts mehr vor, denn das nächste große Update für Call of Duty: Black Ops IIII ist da. Auf der PlayStation 4 umfasst die Datei rund 15 GB, die Plattformen Xbox One und PC folgen demnächst. Dahinter steckt der Gratis-DLC Operation Absolute Zero, der einige neue Inhalte mit sich bringt.

Im Detail verbessert Entwickler Treyarch erneut viele Bereiche des Spiels. Unter anderem werden diverse Bugs aus- sowie das Waffenbalancing verbessert und auch Anpassungen bei Grafik und Sound vorgenommen. Diese Updates beeinflussen den Mehrspieler-Modus ebenso wie Zombies und Blackout.

Ab sofort können im Battle-Royale-Modus beschädigte Rüstungsteile repariert werden, indem man spezielle Items findet und einsetzt. Auch stehen einige zuvor verschlossene Bereiche der Karte offen, beispielsweise im Bereich der Fabrik oder auf der Nuketown-Insel. Im Zombies-Modus kommt mit dem Daily Tier Skip ein neuer Schwarzmarkt-Rang hinzu, den ihr durch das Spielen von 15 klassischen Zombies-Runden verdient.

Sämtliche Patch-Notes findet ihr in einem Reddit-Eintrag des Entwicklers, zu dem ihr durch einen Klick auf unsere Quelle gelangt. Zu guter Letzt gibt's noch den Trailer zu Operation Absolute Zero: