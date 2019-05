Noch ist nicht einmal das neue Call of Duty in diesem Jahr offiziell vorgestellt worden, da gibt es nun schon durchaus überraschende Gerüchte zum nächsten Serienableger im neuen Jahr 2020.

Jahr für Jahr erscheint ein neuer Shooter der Reihe Call of Duty, wobei sich die Entwicklerstudios Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games immer abwechselnden. Nachdem Treyarch mit Call of Duty: Black Ops 4 im Jahr 2018 an der Reihe war und für dieses Jahr ein neuer Titel von Infinity Ward erwartet wird, ist nach Adam Riese 2020 also Sledgehammer Games dran, oder? Weit gefehlt! Zumindest wenn man neuesten Gerüchten Glauben schenken mag.

So berichten die für gewöhnlich gut unterrichteten englischsprachigen Kollegen von Kotaku, dass das Call of Duty des Jahres 2020 schon wieder aus dem Hause Treyarch kommen wird - und nicht etwas von Sledgehammer Games in Kooperation mit Raven Software. Die beiden Studios sollen zwar mit den Arbeiten begonnen haben, mittlerweile hätte Treyarch aber die Verantwortung voll und ganz an sich gerissen. Das Ergebnis soll im kommenden Jahr dann bereits Call of Duty: Black Ops 5 sein.

Laut dem Bericht hatten sich Raven Software und Sledgehammer auf einen neuen Titel im Kalten Krieg fokussiert, werden jetzt aber doch nur unterstützend am neuen Teil mitwirken und sich insoweit auf die Singleplayer-Kampagne konzentrieren, die ebenfalls an Bord sein soll. Ein Hintergrund der Umstellung soll auch sein, dass es zwischen Raven Software als Co-Lead-Entwickler und Sledgehammer Games zu viele Spannungen gegeben haben soll.

Treyarch wird als neues hauptverantwortliches Studio den Multiplayer-Part wieder unter seine Fittiche nehmen. Weitere Randnotiz: Call of Duty: Black Ops 5 soll dann auch ein Cross-Gen-Titel werden und sowohl für PS4 und Xbox One als auch PS5 und Xbox Scarlett erscheinen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen in Bezug auf diese Spekulationen natürlich auf dem Laufenden.