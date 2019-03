Wer Call of Duty: Black Ops IIII zockt und darüber hinaus einen Twitch-Prime-Zugang verfügt, der kann sich für den populären Shooter nun exklusive neue Inhalte sichern.

Im Dezember 2017 kündigte Publisher Activision eine Partnerschaft mit Twitch an, um für Abonnente zusätzliche Inhalte für Call of Duty: WWII anzubieten. Diese Kooperation wurde nun auch auf den aktuellen Shooter-Teil Call of Duty: Black Ops IIII ausgeweitet, denn nun wurde das sogenannte "Twitch Prime Customization Bundle" angekündigt.

Wer Amazon-Prime-Kunde ist und sein Kundenkonto mit dem Twitch-Account verknüpft, der kann sich die kosmetischen neuen Gegenstände für Call of Duty: Black Ops IIII ab sofort auf der entsprechenden Webseite via Button sichern. Das trifft gegenwärtig zumindest auf die PS4 zu, denn die weiteren Spielversionen kommen aufgrund der Exklusivvereinbarung zwischen Activision und Sony erst etwas später in den Genuss.

Loot up.



Link your Twitch Prime account to unlock the Customization Bundle. Available now on PS4, other platforms to follow.

CLAIM NOW: https://t.co/c3v49qy7i5 pic.twitter.com/TZVUYsEDt5 — Call of Duty (@CallofDuty) 27. März 2019

Das ganze Paket dreht sich in irgendeiner Form um die Farbe lila. So dürft ihr euch über entsprechende Outfits oder auch Waffen-Camos freuen. Weitere Eindrücke könnt ihr dem nachfolgenden Tweet zur Ankündigung entnehmen. Weitere neue Inhalte soll es im Zuge weiterer Loot-Bundles im April sowie im Mai geben.

Call of Duty: Black Ops IIII ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.