Call of Duty (2019)

Um das neue Call of Duty in diesem Jahr ranken sich schon lange Gerüchte, doch damit ist wohl in Kürze wirklich Schluss! Die offiziellen Social-Media-Kanäle bereiten aktuell nämlich ganz offensichtlich die Vorstellung des neuen Shooters vor.

Das neue Call of Duty in diesem Jahr kommt aus dem Hause Infinity Ward und wird aller Voraussicht nach ein weiterer Modern-Warfare-Ableger. Ob das Spiel schlussendlich einfach Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Modern Warfare 4 heißen wird, das ist noch ein Stück weit offen, wenngleich sich die Anzeichen zuletzt für die erstgenannte Variante verdichten.

Klarheit könnte schon diese Woche vorherrschen, denn nachdem Spekulationen ohnehin bereits von einer Vorstellung an diesem Donnerstag ausgingen, bereiten sich nun auch die Social-Media-Kanäle zum Spiel ganz offensichtlich darauf vor. Unter dem Motto "Going dark" wurden nun sowohl bei Twitter als auch via Facebook und Instagram schlicht schwarze Banner implementiert und mitunter Infos zu früheren Titeln ad acta gelegt.

>> Top 10: Die besten Militärspiele!

Die Aktion ist als klarer Hinweis zu verstehen, dass die Ankündigung des neuen Call of Duty unmittelbar bevorsteht. Insofern bleibt Donnerstag, der 30. Mai 2019 tatsächlich ein ganz heißer Kandidat für den Reveal. Bis dahin halten die Social-Media-Kanäle nun also Funkstille - aka "Going dark".

Spätestens dann wird sich auch zeigen, ob all die Spekulationen im Vorfeld der Wahrheit entsprachen. Unter anderem soll das neue Call of Duty wieder eine Story-Kampagne zu bieten haben. Schenkt man letzten Berichten im Netz Glauben, dann soll diese kontrovers und emotional aufwühlend sein; diesbezüglich werden Vergleiche zum berühmt-berüchtigten Flughafen-Szenario aus Modern Warfare 2 gezogen, als ihr als Spieler an einem Massaker russischer Terroristen teilnehmen musstet. Dies löste kontroverse Diskussionen aus - und solche könnten auch dieses Mal wieder vorprogrammiert sein.