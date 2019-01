Erster kleiner Teaser: Was plant Infinity Ward in 2019?

Aktuell ist Call of Duty: Black Ops IIII von Treyarch erfolgreich im Shooter-Genre unterwegs, doch das nächste Spiel der erfolgreichen Reihe wirft langsam seine Schatten voraus. Von Infinity Ward gibt es nun den vermeintlich ersten Teaser im Netz.

Bild aus dem aktuellen Call of Duty: Black Ops IIII

Jahr für Jahr erscheint ein neuer Shooter aus der Erfolgsreihe Call of Duty, wobei sich drei Entwickler regelmäßig abwechseln, um ein qualitativ hochwertiges Erlebnis in einer ausreichenden Zeitspanne zu entwickeln. Nach Treyarch mit Call of Duty: Black Ops IIII im Jahr 2018 und Sledgehammer Games mit Call of Duty: WWII im Jahr 2017 dürfte 2019 nun also wieder Infinity Ward an der Reihe sein.

Und direkt nach dem Jahreswechsel wirft man beim Entwickler offenbar bereits die Werbemaschinerie an, denn Communications Manager Ashton Williams von Infinity Ward hat erst einmal eine kleine Botschaft samt Teaser-Clip via Twitter abgesetzt. Dabei ist ein Totenkopf in animierter Form zu sehen.

Der Teaser sorgt naturgemäß gleich wieder für ordentlich Spekulationen, welches Call of Duty und seitens Infinity Ward nun wohl konkret erwarten mag. Möglich wäre ein Call of Duty: Ghosts 2, auch wenn das Fans der Reihe nicht unbedingt gefallen mag. Der Vorgänger aus dem Jahr 2013 gilt nicht unbedingt als der beliebteste in der Community, wenngleich dieser hervorragende Verkaufszahlen aufgelegt hatte.

Vielleicht einen Tick wahrscheinlicher ist aber die Fortsetzung der Modern-Warfare-Reihe. Bereits vor geraumer Zeit gab es unter Berufung auf anonyme Quellen Berichte im Netz, wonach Infinity Ward an Call of Duty: Modern Warfare 4 arbeite. Die Totenkopf-Animation könnte insoweit eine Anspielung auf den Charakter Simon Riley aka Ghost aus Call of Duty: Modern Warfare 2, der in einem neuen Serienableger sein Comeback geben könnte.

Es gibt aber noch eine spekulative Variante: Besagtes Modern Warfare 2 feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und so könnte der Teaser womöglich auch ein erster Hinweis auf eine geplante HD-Neuauflage für die aktuelle Konsolengeneration sein. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.