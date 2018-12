In dieser Woche hat Treyarch bereits den ersten kostenpflichtigen DLC samt Zombies-Kapitel sowie ein kostenfreies Update mit neuen Inhalten zu Call of Duty: Black Ops IIII veröffentlicht. Zum Wochenende und in der kommenden Woche geht es diesbezüglich einfach gnadenlos weiter.

Treyarch und Activision tun wirklich alles, um die Spieler von Call of Duty: Black Ops IIII beschäftigt zu halten. Nach "Operation Absolute Zero" sowie dem ersten kostenpflichtigen DLC in der vergangenen Woche, hat man zum jetzigen Wochenende ein Double-XP-Wochenende eingeläutet. Voraussichtlich bis Montag könnt ihr die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten in Multiplayer- und Zombies-Modus einheimsen; auf das Contraband-System hat das aber keine Auswirkungen.

Außerdem ging am gestrigen Freitag mit "Close Quarters Frenzy" bereits der nächste neue Spielmodus live, den ihr vielleicht noch aus der Beta kennt. Im Blackout-Modus könnt ihr dabei eine spezielle Battle-Royale-Partie zocken, in der nur Waffen wie Shotguns, Pistolen und Submachine Guns in der Welt spawnen und zugelassen sind. Der Kreis schließt sich im Spielverlauf dabei schneller als gewohnt.

Aber auch hier macht Treyarch nicht einfach Schluss, sondern hat zudem schon die nächsten frischen Inhalte für die kommende Woche angekündigt. Bereits im Vorfeld des Release hatte man auch Custom Games in Aussicht gestellt - und diese sollen ab nächster Woche möglich sein. Dabei könnt ihr bis zu 11 Freunde mit in eine solche Partie bringen und gemeinsam mit diesen jede Kleinigkeit auf der massiven Karte erkunden. Jedes Custom Game kann laut Treyarch in Solos, Duos oder Quads gespielt werden und umfasst die vollständige Charakter-Individualisierung. Inwieweit die Regeln eines Matches beeinflusst werden können, ist bis dato noch nicht bekannt.

Zum Abschluss wird es im standardmäßigen Blackout-Modus künftig auch Camos geben, die über das Armory-Menü aktiviert werden können.