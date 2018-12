Wir berichteten heute bereits über die Veröffentlichung des kostenlosen Updates "Operation Absolute Zero" zu Call of Duty: Black Ops IIII. Dabei belassen es Activision und Treyarch jedoch nicht, denn auf der PS4 wurde zugleich auch der erste kostenpflichtige DLC veröffentlicht.

Käufer des Black Ops Pass bekommen zunächst exklusiv auf der PlayStation 4 ab heute Zugriff auf den ersten kostenpflichtigen DLC, der den Release des kostenfreien "Operation Absolute Zero" begleitet.

Im regulären Multiplayer-Modus erwarten euch dabei gleich zwei neue Karten. "Elevation" ist eine mittelgroße Map in einer Klippenstadt in den Bergen von Nepal. Hier gibt es Straßen, die sich um vertikale Stellungen winden, an denen ihr im Nahkampf in Innenbereichen oder engen Gassen kämpft.

Die zweite neue Map heißt "Madagascar" und ist eine größere Karte auf einem ländlichen Plateau in Madagaskar. In der Stadt ist ein Konvoi mit medizinischen Hilfsgütern in einen Hinterhalt geraten. Die Stelle wird flankiert von abwechslungsreichen Umgebungen, die Deckung vor Spielern bietet, die vom Hügel aus versuchen, die Karte zu dominieren.

Auch Fans des Zombies-Modus erhalten mit "Dead of the Night" ein neues Kapitel, um das sich zuletzt bereits aufgrund eines Leaks erste Gerüchte rankten. Die zu früh ins Netz gelangte Beschreibung hat sich dabei als richtig erwiesen, denn die Zombies-Episode spielt im Jahr 1912 auf einem prächtigen Anwesen des berühmten Reliktjägers Alistair Rhodes. In der Rolle neuer Charaktere nutzt ihr frische Waffen, um gegen eine mysteriöse Kraft zu kämpfen.

Ihr bekommt es mit vielen verschiedenen Zombies zu tun und müsst euch Vampiren, Werwölfen und noch vielen anderen neuen Feinden stellen. Die Charaktere werden von bekannten Schauspielern verkörpert, die diesen nicht nur das Aussehen, sondern in der englischen Fassung auch die Stimmen leihen. Namentlich sind Helena Bonham Carter als Madame Mirela, Kiefer Sutherland als Gideon Jones, Brian Blessed als "Der Brigadier" und Charles Dance als Butler Godfrey dabei.

Bleibt zum Schluss noch der Blackout-Modus, der mit Reaper einen neuen Charakter spendiert bekommt. Dabei handelt es sich um einen Cyborg-Söldner bekannt aus Black Ops III, der nun im Battle-Royale-Modus spielbar ist.