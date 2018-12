Call of Duty: Black Ops IIII

Den Black-Ops-4-Battle-Royale-Modus Blackout nur mit einem Messer gewinnen? Für diesen Spieler ist das kein Ding der Unmöglichkeit.

Den Blackout-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4 als einziger zu überleben und damit zu gewinnen ist an sich schon eine Leistung. Manchen reicht es aber wohl nicht, weswegen sie sich noch eine extra Herausforderung suchen. Der Spieler Apotheosis_13 erweist sich als ein derart geübter Profi, dass er sogar mit einem Messer und dem Greifhaken alles dominiert.

Wer im Modus Blackout am Ball bleibt, wird mit der Zeit so gut, dass eine derartige Challenge nichtmal geplant sein muss. Apotheosis_13 wollte eigentlich nur einmal ausprobieren, wie es nur mit dem Messer ausgerüstet so läuft. Allein von Können war sein Weg zum alleinigen Gewinner allerdings nicht geprägt. Zwar tötete er acht Spieler mit der Klinge, doch bald stellte er fest, dass es nur mit etwas Glück durch günstigen Loot und andere Faktoren möglich war.

>> Call of Duty: Black Ops IIII: Gratis-Update: Das steckt in Operation Absolute Zero

Dennoch ist die Waffe, die der YouTuber verwendet hat nicht ohne. Das erst nach Release hinzugefügte Bowie-Messer tötet Gegner mit nur einem Treffer. Dieses kann überall spawnen, wo sich Zombies aufhalten, also etwa in der Anstalt. Mit taktischem Warten und vielleicht einem kleinen Vorteil auf der Konsole ist es Apotheosis_13 gelungen. In den Kommentaren seines Videos wird bereits darüber gestritten, ob er sich auf dem PC ebenso gut geschlagen hätte.

Traut ihr euch einen Knife-Only-Run zu?