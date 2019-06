Trotz der Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare ist der Vorgänger noc h quicklebendig. Zur heißen Jahreszeit startet sogar ein neues Event mit frischen Inhalten.

Klar, so langsam schauen CoD-Zocker sicher auf das neu angekündigte Call of Duty: Modern Warfare. Aber bis dahin gibt es im aktuellen Call of Duty: Black Ops IIII noch einiges zu tun. Nun wurden die "Days of Summer", zu deutsch Sommertage, angekündigt. Dahinter steckt ein neues Event im Spiel, das viel Neues verspricht.

Klotzen und nicht kleckern ist praktisch das inoffizielle Motto von Call of Duty. So werden nicht kiloweise, sondern gleich tonnenweise neue Inhalte für besagte Days of Summer angekündigt. Wie wiegt man eigentlich Digitales? Ach, egal. Viel wichtiger sind die ersten Ausblicke auf das, was euch erwartet:

Neue Multiplayer-Maps und -Modi

Neue Blackout-Charaktere, Map-Updates, Fahrzeuge und Spielmodi

Neue Zombies-Spießrutenläufe, Elixiere und Waffen

Neue zeitlich beschränkte Ausstattung und Modifizierungsobjekte zum Verdienen

Das soll selbstverständlich noch nicht alles sein. Was noch dazu kommt, ist vorerst aber noch ein Geheimnis. Falls das alles noch nicht reicht, um euch in sommerliche Shooter-Stimmung zu bringen, schafft es vielleicht der Trailer zu den Days of Summer: