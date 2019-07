Am heutigen Dienstag startet mit "Operation Apocalypse Z" das nächste Event in Call of Duty: Black Ops IIII auf der PS4. Wir verraten euch hier, was euch in diesem Zombie-Event alles erwartet.

Schon länger wurde ein neues Zombie-Event zu Call of Duty: Black Ops IIII von Entwickler Treyarch angedeutet, heute fällt nun endlich der Startschuss - wie gewohnt zunächst auf der PlayStation 4. Passend dazu haben die Macher jetzt auch Details bekannt gegeben, was euch alles erwartet.

In "Operation Apocalypse Z" übernehmen die Untoten quasi alle drei Spielmodi: Zombies, Multiplayer und Blackout. Im klassischen Mehrspieler-Part gibt es mit "Reaper" einen neuen Spezialisten zur Auswahl. Der Kriegsroboter ist aus Black Ops III bekannt und hat eine Vorliebe für schwere Waffen. Die Scythe ist beispielsweise ein hohen Schaden anrichtendes Maschinengewehr mit explosiver Munition.

Dazu gesellen sich hier außerdem drei neue Multiplayer-Karten mit "Der Schatten", "Remnant" und "Havana". Die Playlist wird um den Modus "Sticks and Stones" ergänzt, in dem nur mit einer Armbrust, einem Messer und Äxten gekämpft wird. Auf dem Schwarzmarkt könnt ihr den Crossbow Reaver C86, die Argus-Shotgun und die Backhander neu erwerben.

Im Blackout-Modus gibt ein gespenstischer Nebel der Karte eine zum Zombie-Event passende Atmosphäre. Dazu kommt eine neue Variante der Alcatraz-Karte mit Nacht-Setting sowie der neue Modus "Alcatraz Portals Horde". Später in dieser Season soll es mit "Pandemic" außerdem einen weiteren neuen Modus geben. Zu guter letzt gibt es drei neue spielbare Charaktere, unter anderem Danny Trejo.

Bleibt noch der Zombies-Modus, der um das ausführliche Kapitel "Alpha Omega" ergänzt wird. Neue Elixiere (darunter einige aus Black Ops III), neue Perks und später in der Season auch ein neues Gauntlet zählen ebenfalls zu den frischen Inhalten.