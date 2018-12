Rund eineinhalb Monate nach dem Release des Shooters Call of Duty: Black Ops IIII bieten Activision und Treyarch nun mit der Battle Edition nun auch eine kostengünstige Alternative des Shooters an. Wir verraten euch, was drin steckt.

Exklusiv via Battle.net bieten euch Entwickler und Publisher nun eine kostengünstigere Alternative an, um in den First-Person-Shooter Call of Duty: Black Ops IIII einzutauchen. In digitaler Form steht zum Einführungspreis von 29,99 Euro nun die Battle Edition des Titels zum Kauf bereit.

In dieser neuen Spielfassung sind. ausschließlich der Multiplayer- sowie der Battle-Royale-Modus Blackout enthalten. Das Paket lässt sich exklusiv für den PC erwerben und soll insoweit das ultimative Preis-Leistungs-Verhältnis für das aktuelle Spiel bieten; lediglich auf den Zombies-Modus müsst ihr dabei verzichten.

Rob Schonfeld, Senior Vice President im Bereich Global Digital und Mobile Commerce bei Activision, kommentiert die Ankündigung der neuen Edition wie folgt: "Seit der Veröffentlichung von Black Ops 4 war die Reaktion der PC-Community einfach fantastisch und das Spiel wird weiterhin begeistert von Spielern angenommen. Die Black Ops 4 Battle Edition ist eine tolle Möglichkeit, das Spiel noch mehr neuen Spielern nahe zu bringen, die einfach in die unglaublich unterhaltsamen Modi Multiplayer und Blackout einsteigen können, die sofort von den Fans geliebt wurden."

Im Multiplayer- und Blackout-Bereich ist die Battle Edition mit allen Vollversionen und Online-Lobbys auf dem PC kompatibel. Wer später Lust auf mehr hat, kann sich auch ein Upgrade auf die Digital Standard Edition samt Zombies-Modus, 1.100 CoD-Points und Bonus-Objekten sichern.

Der Einführungspreis für die Battle Edition gilt bis zum 06. Januar 2019; anschließend werden die regulären 39,99 Euro fällig.