In Call of Duty: Black Ops IIII brachten Treyarch und Activision mit dem Blackout-Modus eine zeitgemäße Neuerung unter. Wer trotzdem noch nicht zum Shooter gegriffen hat, der kann sich nun zumindest vom Battle-Royale-Modus kostenlos überzeugen.

Im Gegensatz zu früheren Teilen verzichteten Activision und Entwickler Treyarch in diesem Jahr auf eine klassische Singleplayer-Kampagne in Call of Duty und brachten in Black Ops IIII stattdessen einen Battle-Royale-Modus unter. Mit der Integration von Blackout war die Transformation zum reinen Multiplayer-Titel, der noch über einen klassischen kompetitiven sowie einen Zombies-Modus verfügt, komplett.

Habt ihr euch dennoch nicht zum Kauf des Spiels durchringen können, so dürft ihr euch nun zumindest vom neuen Blackout-Modus kostenlos ein Bild machen. Eine entsprechende Aktion hat Activision heute Abend via Pressemeldung angekündigt.

Demnach gibt es ab Donnerstag, den 17. Januar 2019 eine kostenlose Testversion des Blackout-Modus. Wer den Download und die anschließende Installation startet, der darf sich den Battle-Royale-Part des Shooters auf PC, PS4 und Xbox One ohne finanzielles Risiko einmal ansehen. Enthalten ist die komplette Action dieses Modus inklusive der Charaktere, Orte, Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus der gesamten Black-Ops-Reihe.

Die Free-Trial-Aktion ist zunächst einmal auf eine Laufzeit von einer Woche ausgelegt. Weitere Details sollen am Donnerstag zum Start bekannt gegeben werden. Möglich erscheint dann beispielsweise auch ein saftiger Rabatt auf die Vollversion des Shooters.

Erst Anfang des Jahres hatte Branchenanalyst Michael Pachter prognostiziert, dass der Blackout-Modus im Laufe des Jahres 2019 generell im Rahmen eines Free-to-Play-Modells erhältlich sein könnte. Activision könnte damit den nächsten Serienableger in den Fokus rücken und bewerben; gleichzeitig bliebe man gegenüber der Konkurrenz um das ebenfalls kostenlose Fortnite: Battle Royale konkurrenzfähig. Gut möglich, dass man mit der kostenlosen Testphase jetzt schonmal einen entsprechenden Testballon startet, um das Interesse auszuloten.