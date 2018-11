Via YouTube macht nun ein neuer Bericht die Runde, wonach der aktuelle Shooter Call of Duty: Black Ops IIII in absehbarer Zeit zwei neue Karten-Varianten erhalten könnte.

Neue Varianten von bekannten Karten sind in der Call-of-Duty-Reihe prinzipiell nichts Neues. Bereits im 2016 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare Remastered wurden mehrere saisonale Map-Varianten im Verlauf nach dem Release veröffentlicht. Dieses Feature könnte nun auch in das aktuelle Call of Duty: Black Ops IIII Einzug erhalten.

Der in Sachen Call of Duty populäre YouTube NerosCinema hat zusammen mit einem Freund in den internen Spieldateien gleich zwei unterschiedliche Variante bestehender Maps in Call of Duty: Black Ops IIII ausfindig gemacht. Dabei handelt es sich um "Firing Range Night" und "Seaside Sunset".

Besser noch: Die Karten wurden nicht nur in den Spieldateien vorgefunden, es gibt sogar bewegtes Bildmaterial via YouTube, das ihr euch im Folgenden ansehen könnt. Unklar ist noch, ob und wann diese Karten auch tatsächlich für die Spieler zugänglich werden; eines der kommenden Updates zum Shooter ist aber sicherlich ein heißer Tipp für den Release.

Zuletzt wurde die populäre Karte Nuketown nach der PS4 auch auf Xbox One und PC verfügbar gemacht.