Activision Blizzard hat nun ebenfalls aktuelle Quartalszahlen vorgelegt und im Zuge dessen auch Details zum diesjährigen Call of Duty preisgegeben. Demnach wird ein zuletzt fehlendes Feature dieses Jahr wieder mit von der Partie sein.

Gegenüber Investoren hat sich Activision Blizzard am Rande der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen zum im Herbst letzten Jahres veröffentlichten Call of Duty: Black Ops IIII sowie zum neuen Call of Duty in 2019 geäußert. Letzteres wird von Infinity Ward entwickelt, den konkreten Namen nannte man im Zuge der Veranstaltung aber zunächst weiter nicht.

Allerdings bestätigte man gegenüber den Investoren schonmal ein entscheidendes Feature für den diesjährigen Shooter, welches zuletzt gefehlt hatte: Es wird wieder eine echte Kampagne geben! Rob Kostich, der neue President bei Activision sprach von "einer komplett neuen Kampagne", so dass es sich dabei auch nicht um irgendeine Form von Remaster handeln dürfte; entsprechende Gerüchte hatte es vor einiger Zeit bereits im Netz gegeben.

Obwohl wieder eine Singleplayer-Kampagne an Bord ist, müsst ihr andernorts aber keinerlei Abstriche machen, denn Kostich betonte weiter, dass es auch eine "riesige und expansive Multiplayer-Welt und spaßiges Koop-Gameplay" geben wird.

Insgesamt kehrt man sich dabei wieder ein Stück weit von der mit Call of Duty: Black Ops IIII eingeschlagenen Marschrichtung ab. Zugunsten eines Battle-Royale-Modus hatte Treyarch im aktuellen Teil der Shooter-Reihe komplett auf eine Kampagne verzichtet, was bei zahlreichen Fans des Franchise eher auf Unverständnis gestoßen ist. Dennoch betont Dennis Durkin, CFO bei Activision, dass der diesjährige Teil womöglich nicht so häufig über die Ladentheke wandern wird, wie zuvor noch eben jenes Black Ops IIII.

Black Ops IIII hatte sich im Quartal des Release deutlich häufiger verkauft als der direkte Vorgänger Black Ops III im vergleichbaren Zeitraum. Allein auf dem PC seien die Verkaufszahlen drei Mal höher ausgefallen.