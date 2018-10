Seit rund einer Woche ist das neue Call of Duty: Black Ops IIII nun erhältlich und jetzt hat sich auch Activision zum bisherigen Verlauf des Verkaufsstarts geäußert. Dabei konnten (mal wieder) erste Rekorde gebrochen werden.

Wie Publisher Activision bekannt gegeben hat, verlief der Verkaufsstart des neuen Shooters Call of Duty: Black Ops IIII am Startwochenende durchaus erfolgreich. Demnach brachte der Titel allein in den ersten drei Tagen nach dem Release weltweit mehr als 500 Millionen US-Dollar Umsatz ein.

Während diese Marke beachtlich ist, stellt diese aber keinen neuen Rekord dar; dennoch vermochte Black Ops IIII von Treyarch auch diesbezüglich zu punkten. So stellte der Shooter unter anderem einen neuen Franchise-Rekord in Sachen Twitch-Zuschauer am Startwochenende auf.

Und auch fernba des Videokonsums rund um den Titel purzelten erste Rekorde: Die Anzahl der Spieler ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was sich gleich in drei Rekorden äußert: Innerhalb des Call-of-Duty-Franchise fiel die Marken der meisten Spieler insgesamt, die höchste durchschnittliche Spielzeit pro Spieler sowie die Gesamtspielzeit auf den aktuellen Konsolen. Die über alle drei Spielmodi ermittelte Gesamtzahl der Spieler an den ersten drei Tagen übertrifft sowohl die im selben Zeitraum aufgestellten Zahlen von Call of Duty: WWII aus dem letzten Jahr als auch die von Call of Duty: Black Ops III (Einzelspieler, Multiplayer und Zombies).

Deutlich besser als im letzten Jahr performte indes die PC-Fassung, die wesentlich häufiger über die Ladentheke wanderte. Die Anzahl der Spieler hier hat sich mehr als verdoppelt. Und im Allgemeinen haben vor allen Dingen auch die digitalen Verkäufe der Vollversion spürbar zugenommen; auf der PS4 wurde im PlayStation Store gar ein neuer Rekord für das meistverkaufte digitale Spiel an einem Erstverkaufstag aufgestellt.