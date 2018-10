Guide: Zombie-Modus Blood of the Dead, Spektral-Schild-Teile, Acidgat, Easter Egg Song

Call of Duty: Black Ops 4 - Zombies - Blood of the Dead

Unser Call of Duty: Black Ops 4 Guide für den Zombie-Modus Blood of the Dead zeigt euch die Fundorte des Spektral-Schildes, wie ihr den Strom einschalten könnt und wie ihr alle Waffen bekommt.

Call of Duty: Black Ops 4 - Blood of the Dead Guide

Richthofen und seine Truppe verschlägt es im Call of Duty: Black Ops 4 Zombie-Modus Blood of the Dead nach Alcatraz. Es sollte auf der komplizierten Reise durch die verschiedenen Dimensionen und Zeitalter nur ein kurzer Stopp werden. Doch jemand möchte diese Version von Richthofen nicht mehr auf Achse sehen und schafft es ihn, und seine Helfer in dem berüchtigten Gefängnis einzusperren. Erschöpft und niedergeschlagen muss die Gruppe nun versuchen, das Rätsel von Alcatraz zu lösen. Doch sind diese Rätsel alles andere als einfach. Wir haben uns deswegen für euch durch die dunklen Zellenblöcke geschlagen und alle Puzzles, Geheimnisse und versteckten Teile dokumentiert, um euren Aufenthalt in Alcatraz angenehmer zu gestalten.

Strom einschalten

Ohne Strom kommt ihr in Blood of the Dead nicht weit. Deswegen sollte das Einschalten beider Stromschalter die höchste Priorität haben. Der erste Schalter ist nicht weit entfernt und sollte kein Problem darstellen. Vom Startpunkt der Karte haltet ihr euch, nachdem ihr die erste Tür geöffnet habt, links und öffnet das Gitter vor der Treppe. Nach der Treppe begebt ihr euch wieder nach links in das Gebäude namens Power House, direkt neben euch. Darin findet ihr den ersten Schalter.

Der zweite Schalter ist etwas schwieriger zu finden, da die Gondel noch nicht funktioniert. Deswegen müsst ihr mehrere Türen öffnen und die breite Wendeltreppe nehmen, um zum Hafen zu gelangen. Es wird etwas kostspielig, aber es ist notwendig. Vom Startpunkt geht ihr durch das rechte Gitter durch den Catwalk, bis ihr in den ersten Zellblöcken seid. Von dort geht es weiter in eine kleine Bibliothek, durch die Tür und mehrere Treppen nach oben. Erneut erwartet euch ein Gitter, welches ihr öffnen müsst.

Nun seid ihr auf der anderen Seite der Zellenblöcke und am Ende des Blocks geht eine Treppe, links von euch, nach unten. In den Citadel Tunnels angelangt, müsst ihr ein großes Gitter finden, das den Zutritt zur Wendeltreppe versperrt. Am Ende der Wendeltreppe seht ihr bereits ein Blech mit einem aufgezeichneten Blitz. Öffnet das Gitter an dem Gebäude mit dem Namen Building 64 und ihr seid endlich am Ziel.

Wer trotzdem noch etwas verwirrt von dem komplizierten Grundriss des Alcatraz-Gefängnisses ist, könnte den Weg zu den Stromschaltern mit diesem Video etwas schneller finden.

Spektral Schild - Teile

Eines der wichtigsten Ausrüstungsteile in Blood of the Dead ist das Spektral Schild. Nachdem der Strom eingeschaltet wurde, sollte das Schild an zweiter Stelle eurer Liste der Prioritäten stehen. Zwei der Teile sind recht einfach zu finden, das dritte etwas schwieriger, da es an drei verschiedenen Orten sein kann.

Schlüssel des Wärters

Nachdem ihr den zweiten Stromschalter umgelegt habt, wird euch der Gefängniswärter besuchen. Habt ihr ihn umgenietet, lässt er seine Schlüssel fallen. Hebt sie auf und schon ist das erste Teil des Schilds in eurer Tasche.

Geister-Essenz

Dieses Teil des Schilds wird zwar auch an unterschiedlichen Stellen im Hauptgebäude auftauchen, ist aber sehr einfach zu sehen. Haltet Ausschau nach roten Stromkästen, die dazu noch einen blauen, geisterhaften Rauch von sich geben. Habt ihr einen dieser Stromkästen gefunden, seid ihr Besitzer des zweiten Teils.

Tür

Die Tür, das Hauptteil des Schilds, wird zufälligerweise an drei unterschiedlichen Orten auf der Karte auftauchen. Der erste Ort ist der Weg zwischen dem Zugang zur Wendeltreppe vom Hafen aus und dem Gebäude, in dem ihr den zweiten Stromschalter umgelegt habt

Der zweite Ort für das dritte Teil befindet sich in den Citadel Tunnels. Die erreicht ihr von den Zellenblöcken durch die Duschen oder den direkten Zugang, den ihr bereits genommen habt, um zum zweiten Stromschalter zu gelangen.

Der dritte Ort für das dritte Teil befindet sich auf der Wendeltreppe, die ihr von den Citadel Tunnels erreichen könnt. Es lehnt an einer der Blechwände. Lauft die Treppe am besten vom Hafen aus hoch, um es besser sehen zu können.

Acidgat-Teile

Die Acidgat ist eine verbesserte Version der Blundergat, die ihr entweder mit etwas Glück in einer Mystery Box findet oder durch eine spezielle Aufgabe geschenkt bekommt, in der es darum geht, geisterhafte Schädel mit dem Hell's Retriever abzuschießen. Letztere Möglichkeit werden wir etwas später im Guide beschreiben.

Behälter

Der Behälter für die Acidgat befindet sich sehr nah am Startpunkt der Karte. Geht vom Start nach rechts in das New Industries Gebäude. Dreht euch im Gebäude nach links und geht in die Transverse Tunnel. In den Tunneln befindet sich der Behälter.

Flasche

Die Flasche für das Acidgat Upgrade findet ihr auf der Krankenstation des Gefängnisses. Von den Zellenblöcken aus geht ihr in die Cafeteria und dann sofort durch die Tür nach links. Nachdem ihr die Treppen bestiegen habt, geht ihr entweder nach links oder rechts. Beide Wege führen euch in einen größeren Raum, bevor es auf das Dach geht. Ihr lauft aber jetzt noch nicht auf das Dach und öffnet lieber die kleine Vitrine, mit der kleinen, grünen Flasche.

Motor

Der Motor für die Acidgat, das letzte Teil des Upgrades, befindet sich in einem Raum, kurz vor dem Büro des Gefängniswärters. Von den Zellenblöcken aus geht ihr nicht auf die Seite mit der Cafeteria, sondern die gegenüberliegende. Seid ihr in dem Raum mit der Anmeldung angekommen, öffnet ihr das Gitter links neben dem kleinen Büro und greift euch den Motor.

Werkbänke

Um das Spektral Schild und die Acidgat zu bauen, müsst ihr nicht nur die Teile finden, sondern auch die Werkbänke. Ihr benötigt nur zwei der drei verfügbaren. Wo ihr was bauen möchtet, bleibt euch überlassen.

Werkbank 1

Sie liegt nah am Startpunkt. Geht zu Beginn nach rechts und öffnet die Tür zu dem New Industries Gebäude. Seid ihr drin, geht nach links in den Transverse Tunnel und schon seht ihr eure erste Werkbank.

Werkbank 2

Die zweite Werkbank befindet sich zwischen den zwei Zellenblöcken. Im Hauptgebäude, von den ersten Zellen, die ihr nach dem Catwalk seht, geht ihr durch die Bibliothek, von dort nach links und die Treppen ganz nach oben. Auf der rechten Seite, leicht versteckt hinter einer Blechwand, findet ihr die nächste Werkbank.

Werkbank 3

Die dritte und letzte Werkbank findet ihr am Hafen. Von der zweiten Werkbank aus geht ihr bis zur Gondel, nehmt diese nach unten, geht nach rechts und springt bei der ersten Möglichkeit nach unten. Dreht euch um und erfreut euch an der letzten Werkbank.