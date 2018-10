Unser Call of Duty Black Ops 4 Guide zum Battle Royale Modus Blackout, wird euch helfen, die Perks, Waffen und Ausrüstung, besser zu verstehen.

Call of Duty: Black Ops 4 Guide

Ihr sitzt im Helikopter, bereit für den Kampf. Den Landeplatz ausgesucht, das Bauchgefühl sagt: Diesmal werden wir gewinnen! Die Luke öffnet sich und ihr saust in Höchstgeschwindigkeit zu Boden. Doch schon beim Anflug wird aus dem guten Bauchgefühl Panik. Wieso sind so viele Spieler hier? Wo sind all die Waffen? Was habe ich da aufgesammelt? Ist es überhaupt nützlich? Nach dem ersten Gefecht, dass ihr leider nicht gewinnen konntet, verflucht ihr die Waffe. Was ist dass für ein Rückstoß? So ungenau! Vielleicht war es Pech. Eine Priese Glück müsst ihr in jedes Battle Royale mitbringen.

Wollt ihr euch nicht auf Glück verlassen, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Call of Dutly Black Ops 4 Guide zum Battle Royale Modus Blackout, wollen wir euch helfen, den Glücksfaktor mit knallhartem Wissen zu reduzieren.

Bevor es ans Eingemachte geht, möchten wir euch mit einer kurzen Übersicht zeigen, was genau euch in dem Guide erwartet.

Waffen: Feuert sie wie ein Laser oder tritt sie aus wie ein aufgescheuchtes Pferd? Ausrüstung: Verdient dieses Ding einen Platz in meinem Inventar oder eher einen in der Tonne? Perks: Wird es mir helfen oder vermüllt es meinen Rucksack? Ruhigere Landeplätze: Kann ich endlich mal in Ruhe Looten oder schießt mir jemand wieder in den Rücken? Orte mit Mystery Boxen: Was mag da wohl drin sein? Zehn Tipps & Tricks: Sag mir etwas, was ich noch nicht weiß!

Die besten Waffen

Wir haben für euch die Waffen in drei Kategorien unterteilt. Sehr nützlich, situationsbedingt/persönliche Vorliebe und selten nützlich.

Sehr nützlich

Sollte das Glück auf eurer Seite sein und eine der Mystery Boxen spuckt eine Galil aus, dürften sich eure Chancen auf einen Sieg deutlich erhöht haben. Die Galil, eine der besten Waffen in Blackout, bringt alles mit, was ihr euch wünschen könnt. Enorme Durchschlagskraft, Präzision und recht bequem kontrollierbarer Rückstoß. Die Feuerrate lässt zwar etwas zu wünschen übrig, aber wer die Galil schon mal in seinen Händen halten durfte, weiß, dass es nicht viele Kugeln braucht, um einen gepanzerten Feind zu eliminieren.

Eine weitere, recht seltene Mystery-Box-Waffe, die auch von toten Zombies fallen gelassen werden kann, ist die MP-40. Diese alte, deutsche Maschinenpistole ist vor allem auf mittlere Distanz die beste SMG im Spiel. Für Kämpfe auf engem Raum gibt es bessere Alternativen, aber da die meisten Gefechte auf mittlere oder große Distanz ausgetragen werden, ist es von Vorteil eine SMG zu haben, mit der man mobil ist und auch auf Distanz noch austeilen kann.

Beim Zweihänder spalten sich die Meinungen. Eine unheimlich gefährlich aussehende Waffe, die wir in die Kategorie der leichten Maschinengewehre einstufen würden. Zwei Läufe bieten doppelten Spaß auf kurze Distanz, die hohe Feuerrate und schwer zu kontrollierende Rückstoß versäumen ihn auf größere Distanzen wieder. Wenn ihr einen voll gepanzerten Gegner auf kurze Entfernung, in sehr kurzer Zeit auseinandernehmen möchtet, gibt es kaum eine bessere Waffe als den Zweihänder.

Die Swordfish und ABR 223 sind beides Waffen, mit denen ihr Slaven abfeuert. Dadurch verbessert ihr die Genauigkeit der Waffe und es ist einfacher, den Rückstoß zu kontrollieren, auf Kosten der Feuerrate. Trotzdem finden wir, dass die Swordfish und ABR 223, vor allem in den Händen von Spielern mit hoher Präzision, unheimlich tödliche Werkzeuge sind. Sollte ein Gegner nicht wissen, wo ihr seid, wenn ihr zu Feuern beginnt, stehen seine Chancen schlecht, gegen die präzisen Salven dieser beiden Waffen, rechtzeitig etwas zu unternehmen.

Findet ihr eine dieser Waffen mit den Namen, Koshka, Paladin HB50, Outlaw oder SDM, seid ihr der stolze Besitzer eines Scharfschützengewehrs. Aufgrund der großen Distanzen, von denen ihr einen Feind sehen und theoretisch angreifen könnt, ist es ratsam, ein Scharfschützengewehr im Inventar zu haben. Alle der oben genannten Waffen machen den gewünschten Job, allerdings ist die Paladin HB50 mit Sicherheit das beste Scharfschützengewehr im Spiel.

Die KN-57, ICR-7, VAPR-XKG, Maddox RFB und Rampart 17, würden wir die Hauptwaffen in Blackout nennen. Sturmgewehre sind das A und O in den meisten Gefechten und sind beinahe in jeder Situation fähig. Vor allem die KN-57 und ICR-7 haben es uns angetan. Mit ein paar Zusatzteilen und guten Zielvisieren sind diese beiden Waffen unverzichtbar. Unserer Meinung nach ist die KN-57, auch ohne irgendwelche Zusatzteile, das beste Sturmgewehr im Spiel.

Situationsbedingt / persönliche Vorliebe

Die War Machine, ein kraftvoller Granatwerfer, den ihr aus einem Supply Drop erhalten könnt, ist vor allem in einer geschlossenen Umgebung nützlich und kann dort sogar einen kompletten Squad aushebeln. Eine recht seltene Waffe, die leider eure Mobilität beeinträchtigt und euch in einem offenen Gefecht, eher ein Hindernis sein wird.

Der Hellion Salvo Raketenwerfer ist hauptsächlich dafür da, Helikopter oder Quads zu zerlegen. Genau wie die War Machine, beeinträchtigt der Hellion Salvo eure Mobilität. Allerdings gibt es nichts Schöneres, als einen vollbesetzten Helikopter damit von Himmel zu holen. Visiert ihn an, wartet bis die Zielvorrichtung das Fahrzeug erfasst hat und erfreut euch am Feuerwerk.

Die beiden Shotguns im Spiel, MOG 12 und SG12 sind, wie zu erwarten, sehr situationsbedingt. Wenn es aber darum geht, ein Gebäude Raum für Raum zu säubern, gibt es nicht viel, was einer Shotgun gleichkommt. Vor allem die SG12, durch den halb automatischen Feuermodus und dem großem Magazin, macht euch auf kurze Entfernungen zu einem gefährlichen Gegner.

Die SAUG-9mm, MX9, GKS, Spitfire und Cordite, fallen alle in die Kategorie der SMGs. Sie überzeugen vor allem auf kurze und mit ein paar Zusatzteilen auch auf mittlere Entfernung, vor allem durch ihre hohe Feuerrate. Es kann ratsam sein eine der SMGs und ein Sturm- oder Scharfschützengewehr zu haben, um in einem Gebäude, nicht mit heruntergelassenen Hosen dazustehen.

Die Waffen mit den Namen, Titan, Hades und VKM 750, gehören alle zu der Kategorie leichtes Maschinengewehr. Sie bieten hohe Durchschlagskraft auf kurze und mittlere Distanz, besitzen aber schwer kontrollierbaren Rückstoß und eine zu wünschen übrig lassende Feuerrate. Wenn es aber darum geht Gegner unter massiven Beschuss zu bringen, gibt es keine bessere Alternative. Vor allem gegen gepanzerte Gegner sind diese leichten Maschinengewehre oftmals die Lösung.

Die Auger DMR ist ein halb automatisches Scharfschützengewehr mit großem Magazin, das vor allem auf mittlere Entfernung Schaden ausrichten kann. Im Vergleich zu den anderen Scharfschützengewehren, fällt die Auger DMR unserer Meinung nach aber meistens auf den Bauch. Es mangelt einfach an Genauigkeit und Durchschlagskraft, da kann das große Magazin und die deutlich bessere Feuerrate nicht mehr viel gut machen. Gegen nicht gepanzerte Feinde, kann die Auger DMR von Nutzen sein.

Selten nützlich

Strife, Mozu, RK 7 Garrison, die drei verfügbaren Pistolen, fallen, aus vielen Gründen, alle in die selten nützliche Kategorie. Die Feuerkraft ist gegen gepanzerte Feinde nicht durchschlagskräftig genug, die Feuerrate zu langsam und da der Großteil der Gefechte auf Distanz ausgetragen wird, fehlt euch auch hier das gewisse Etwas. Nur zu empfehlen, wenn ihr zum Beispiel zu Beginn eines Matches nichts anderes finden könnt und auch dann würden wir euch empfehlen, die Mozu eher zu meiden und lieber eine der anderen beiden Pistolen aufzuheben.

Die vor allem bei Zombie-Spielern bekannte Ray Gun, ist auch in Blackout zu finden. Hierfür müsst ihr nur Zombies erlegen und etwas Glück mitbringen. Irgendwann wird ein toter Zombie eine Ray Gun für euch abwerfen. Wir sind der Meinung, dass die Ray Gun in Blackout nur selten von Nutzen sein wird. Zu gering ist ihr Schaden gegen gepanzerte Gegner und auf Distanz versagt sie in den meisten Händen auch.

Die Essex Model 07 ist eine recht seltene Waffe, die ihr hauptsächlich nur von toten Zombies erhalten könnt. Allerdings ist sie den Aufwand nicht wirklich wert. In den richtigen Händen kann sie auf jeden Fall gefährlich sein, doch auch dann gibt es deutlich bessere Alternativen, als ein altes, wenn auch recht genaues, Repetiergewehr.

Ausrüstung

Wie schon bei den Waffen, werden wir die Ausrüstungsgegenstände in drei Kategorien unterteilen. Sehr nützlich, situationsbedingt/persönliche Vorliebe und selten nützlich.

Sehr nützlich

Alle tödlichen Granaten Arten wie die Giftbombe, der Molotov, die Cluster-Granate, die 9-Bang, die Erschütterungsgranate und nicht zu vergessen die normale Granate, werden euch immer irgendwann von Nutzen sein. Die Giftbombe ist recht selten und nur in Gegenden mit Zombies zu finden. Der Molotov ist perfekt dafür geeignet, Feinde aus der Deckung hervorzulocken. Die Cluster-Granate explodiert in viele kleine Granaten und richtet massiven Schaden über eine große Fläche an. Die 9-Bang ist eine Blendgranate, die mehrmals explodiert. Die Erschütterungsgranate macht Feinde kurz kampfunfähig und verlangsamt sie. Die normale Granate? Die macht wie immer Boom.

Der Sensorpfeil ist eines der besten Ausrüstungsteile, das ihr finden könnt. Er hat zwar nur einen Schuss, aber wenn zum Beispiel auf ein Haus abgefeuert, in dem ihr Gegner vermutet, kann der Sensorpfeil sie für eine lange Zeit, an dieser Stelle, auf der Minimap, sichtbar machen.

Der Kletterhaken ist das beste Ausrüstungsteil in Blackout. Die Möglichkeiten, die euch der Kletterhaken eröffnet, sind enorm. Ein Sniper versteckt sich hinter einem Baum? Kein Problem. Mit ein paar gezielten Kletterhaken, seid ihr in ein paar Sekunden beim ihm. Ihr wollt auf ein vorher unerreichbares Häuserdach? Kein Problem. Ein gezielter Kletterhaken und schon seid ihr in einer Position, in der euch kaum jemand erwartet.

Situationsbedingt / persönliche Vorliebe

Die Kriegsaxt ist wie auch im Multiplayer, in Blackout ein sofortiger Kill bei einem Treffer. Allerdings ist es deutlich risikoreicher, in einem Gefecht, mit einer Axt herumzufuchteln, als mit einer Granate. Vor allem da die Axt nicht explodiert. Vertraut ihr eurem Wurfarm und seiner Genauigkeit, dann nehmt sie mit. Alle anderen können die Kriegsaxt ruhig liegenlassen und den Platz lieber für mehr Granaten nutzen.

Die Barrikade hat uns bereits schon ein paar mal das Leben gerettet. Leider gibt es nicht immer Situationen, in denen sie so nützlich ist. Manchmal gibt es keine Zeit, um sie aufzubauen oder das Terrain ist ungeeignet und am Ende des Tages ist es nur eine Barrikade, die nur in defensiven Situationen von Nutzen ist. Hier liegt die Entscheidung bei euch. Möchte ich mein Team und mich schützen oder spiele ich lieber aggressive?

Die Stolpermine ist aus verschiedenen Gründen nur situationsbedingt nützlich. Erstens kann der Gegner sie recht schnell ausfindig machen, zweitens muss der Gegner, um sie überhaupt nützlich zu machen, in sie hineinlaufen und drittens, sie ist, wie die Barrikade, ein defensives Ausrüstungsteil. Wer etwas Spaß haben möchte, kann Gegner mit goldenen Waffen in die Falle locken, die Umgebung verminen und beobachten, was passiert.

Die Rauchgranate kann ein Segen oder ein Fluch sein. Klar, der Gegner sieht euch nicht mehr durch den Rauch, aber ihr auch nicht den Gegner. In Situationen, in denen ihr fliehen möchtet oder keine Deckung habt, ist die Rauchgranate nützlich. Auch wenn ihr einen gefallenen Teamkameraden aufsammeln möchtet, der dummerweise in einem offenen Feld liegt, dürfte die Rauchgranate eure Chancen erhöhen. Unserer Meinung: Eine Rauchgranate im Inventar ist nicht verkehrt.

Selten nützlich