Im Herbst dieses Jahres wird es ein neues Call of Duty geben - soviel ist bereits klar. Damit hört es in Sachen Infos aber auch schon auf, denn zum nächsten Eintrag in der langlebigen Shooter-Reihe sind weder inhaltliche Details noch ein Name bekannt. Letzteres könnte sich nun aber geändert haben.

Jason Schreier, News-Autor bei Kotaku, will den Namen für das diesjährige Call of Duty nämlich bestätigen können. Er nimmt damit Bezug auf einen Tweet des YouTubers LongSensation, der den Namen aufwarf. Der nächste Teil soll demnach Call of Duty: Modern Warfare heißen. Angeblich handelt es sich dabei um ein Reboot der Reihe, die anno 2007 mit Call of Duty 4: Modern Warfare ihren Anfang nahm.

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4